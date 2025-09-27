La cazadora de pelo que no te querrás quitar en todo el otoño es de Stradivarius y la llevan todas las pijas

Cuando viene el frío, nada mejor que adentrarnos en esas prendas que serán la estrella de la temporada. la cazadora de pelo de Stradivarius rompe con lo que has visto, porque antes este tipo de diseño estaba destinado a mujeres algo más mayores y para solo fiestas y eventos de alto copete. Ahora, te puedes poner la cazadora con jeans y también con zapatillas de deporte. Y el tipo de chaqueta se democratiza gracias al bajo precio por el que puedes comprarla.

Además está en variedad de colores: piedra, blanco y marrón oscuro. Será complicada la elección porque cada uno de ellos es distinto y la vez con el mismo corte, materiales, trabajo, diseño… lo que más llama la atención es su atrevimiento, elegancia y también versatilidad. Todo ello convierte a esta cazadora corta de imitación de pelo en ese must que todas queremos para tantas ocasiones. Además tiene diversos detalles: cuello solapa y manga larga. También destaca por sus bolsillos laterales y ese cierre frontal cruzado con botones a presión ocultos.

Esta es la cazadora de pelo de otoño de Stradivarius

Se confecciona en 100% poliéster, siendo el forro del mismo material: 100% poliéster. Es la prenda que abriga y que sienta bien a todas. Porque a las más altas les deja un tipo de chaqueta corta, tipo cazadora que causa sensación. Mientras que para las bajas, esta chaqueta es algo más larga pudiendo abrir mucho más en los meses de frío que nos esperan.

En tres colores diferentes

La cazadora de pelo que sobresale parece no entender de modas y se confecciona con tres colores diferentes para escoger el que te guste más. por un lado, tienes el piedra, un gris que aporta ese toque tradicional de ese efecto piel de los abrigos de antaño, los que llevaban nuestras madres y abuelas.

En color beige o blanco es otro tipo algo más original. El que va destinado a las más jóvenes y que se combina tanto con vestidos negros como con jeans de diversos colores. Su efecto piel es delicado y extremadamente suave, así que todo el mundo va a querer tocarlo.

En tono marrón oscuro invita a que sea una prenda para la noche. Si bien te puedes poner la chaqueta en marrón durante todo el día, es mucho mejor que la escojas para esa fiesta de noche, en un cóctel y hasta para cenar con amigos. La suerte es que va bien con prendas de color más claro y también oscuro.

Las combinaciones posibles para llevar la cazadora de pelo

D66 Jeans super wide low waist

Jeans de tiro bajo y cintura con trabillas. Bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en espalda. Pernera super ancha. Cierre frontal con cremallera y botón metálico. Disponible en varios colores. Es perfecto en color piedra

D62 Falda pantalón denim

Falda pantalón mini tejana de tiro medio y cintura con trabillas. Bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en espalda. Cierre frontal con cremallera y botón metálico. Disponible en varios colores.

Botines cowboy piel

Botines estilo cowboy de piel. Detalle de tiradores en caña y cosido. Disponibles en color beig. Altura tacón 5 cm. Es preferible con esta chaqueta en marrón oscuro.

Jersey punto cuello barco

Jersey confeccionado en punto elástico. Cuello barco y manga larga acabada en puño. Bajo acabado en rib. Disponible en varios colores.

El precio de la chaqueta soñado

La cazadora corta efecto pelo tiene un precio de 59,99 euros en los tres colores. Las tallas son variadas y dependen de cada tono. hay amplias de la XS a la XL. Debes escoger la tuya y si no lo tienes claro, mirar las medidas dentro de la web o bien ir a una tienda Stradivarius para probarte esta chaqueta y lucirla porque seguro que te quedará como un guante.

Otras chaquetas de piel que también te encantarán

Cazadora corta efecto pelo

Cazadora corta confeccionada con tejido de efecto pelo. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos laterales. Cierre frontal cruzado con botones a presión ocultos.

Cazadora efecto pelo cremallera

Cazadora confeccionada con tejido de efecto pelo. Cuello solapa y manga larga acabada en puño elástico. Bolsillos laterales. Bajo acabado en tejido de punto rib combinado a tono. Cierre frontal con cremallera.

Cazadora corta efecto pelo

En color granate, tienes la cazadora corta confeccionada con tejido de efecto pelo. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos laterales. Cierre frontal cruzado con botones a presión ocultos.

Cazadora efecto pelo

Chaqueta corta confeccionada con tejido de efecto pelo. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos laterales. Cierre frontal cruzado con botones a presión ocultos.

Cazadora cruzada efecto pelo

Cazadora confeccionada con tejido de efecto pelo con tacto suave. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos de vivo en delantero. Cierre frontal con botones. Disponible en varios colores.

Cazadora cruzada efecto pelo leopardo

Cazadora confeccionada con tejido de efecto pelo con tacto suave. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos de vivo en delantero. Cierre frontal con botones.