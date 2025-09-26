Fichamos en Zara la chaqueta elegante que se va a agotar este otoño: combina con todo y no pasa de moda

Zara tiene la chaqueta elegante que se va a agotar este otoño combina con todo y no pasa de moda. La realidad es que volvemos en moda a unos años en los que el tiempo nos dará una novedad destacada que puede ser la que nos acompañará en estos días. La llegada de los primeros fríos hace que sea necesario, empezar a cuidar un poco más este estilismo que podemos poner en práctica en estas jornadas que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado.

La marca de bajo coste por excelencia no duda en darnos una serie de prendas y complementos que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unas jornadas en las que volveremos a llevar una prenda de esas que seguro que vamos a volver a ver en las tiendas en breve. Es uno de los básicos que, sin duda alguna, tocará empezar a ser una realidad en estos días que tenemos por delante. Una chaqueta que nos recordará más de un día en el que descubriremos estos cambios que pueden ser claves. Llega el otoño y con él la necesidad de una buena chaqueta que nos acompañe en estos días.

Combina con todo y no pasa de moda

No pasa de moda esta chaqueta que llevamos en nuestra adolescencia como un elemento de rebeldía y de esperanza, una búsqueda de la identidad que se tradujo en una moda que vuelve con fuerza. En este caso es sinónimo de una elegancia que podemos poner en práctica en estos días de otoño.

Un diseño que nos recuerda tiempos pasados, pero también es toda una declaración de intenciones para plantar cara a una serie de elementos que llegan con fuerza y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de supernovavintage nos sumergen en el origen de este tipo de chaqueta que vamos a llevar esta temporada: «Las primeras chaquetas bomber fueron creadas para los pilotos en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las cabinas de pilotaje no estaban cerradas o selladas adecuadamente, lo que dejaba al piloto expuesto al aire frío mientras volaba y eso les hizo buscar una prenda adecuada para soportar el viento y bajas temperaturas. En 1932, se lanzó la cazadora A-2, que se convertiría en uno de los estilos más conocidos del Cuerpo Aéreo. El británico y fabricante de chaquetas Leslie Irvin diseñó un modelo parecido para la Royal Air Force y se convirtió en un símbolo de la aviación. Esta prenda estaba hecha principalmente de cuero, ya que se creía que era el material más fiable para combatir las duras condiciones de vuelo. El diseño incluía un cuello de piel, que ayudaba a proteger el cuello del frío, y tenía un cierre frontal con botones o cremallera. Las mangas eran ajustadas en los puños, lo que ayudaba a mantener el calor, y la chaqueta a menudo tenía bolsillos amplios para que los pilotos pudieran llevar objetos esenciales. Más adelante, la B3 Bomber Jacket fue desarrollada para la Segunda Guerra Mundial como una evolución de la A2. La B3 se diseñó para ofrecer mayor calidez, ya que los pilotos volaban a altitudes más elevadas y enfrentaban temperaturas mucho más frías. Esta chaqueta estaba hecha de piel de oveja con un forro de lana, lo que la hacía más adecuada para las condiciones extremas».

Siguiendo con la misma explicación: «En 1959, Samuel Gelber funda Alpha Industries y rediseña por completo esta conocida chaqueta, obteniendo como resultado la MA-1 Bomber Jacket, una versión más versátil, cómoda e impermeable. Fabricada en nailon en sólo dos colores disponibles: verde militar y negro, tenía dos bolsillos laterales, uno pequeño en el brazo izquierdo y otro interior y era reversible. El interior color naranja butano permitía localizar con mayor rapidez al piloto en caso de ser derribado, una mejora significativa que convirtió la chaqueta en la favorita de los soldados que surcaron los cielos en las guerras posteriores del siglo XX. La Guerra de Vietnam terminó el 30 de abril de 1975, marcando el comienzo de la vida de una nueva chaqueta bomber MA-1. Después de esto, estas chaquetas sólo se podían conseguir en tiendas de segunda mano y excedentes militares. Más tarde, Alpha Industries, tras alguna pequeña modificación y ampliando su gama de colores, lanzó la bomber que se puso tan de moda y se popularizó entre la estética de los skinshead en los 80’s».

Esta es la chaqueta más elegante de Zara

La bomber de Zara está disponible en tres colores y es sin duda alguna, una de las prendas icónicas que no podemos dejar escapar. Hazte con ella por un precio de sólo 29 euros y, de momento, disponible en todas las tallas.