La camisa de Bershka estilo corsé para lucir cintura

Una camisa blanca es un básico que todas necesitamos en nuestro fondo de armario, y en la nueva colección de Bershka hemos fichado una estilo corsé que es maravillosa para lucir cintura. Es corta, así que queda estupendamente con pantalones y faldas de talle alto.

Confeccionada en 97% algodón y 3% elastano es perfecta para ti si te apetece tener una camisa blanca pero de un estilo distinto al tradicional. Para marcar aún más la cintura, cuenta con panel de nido de abeja en la parte trasera.

Consiguiendo una cintura de avispa la silueta se ve mucho más estilizada y femenina. Para potenciar este efecto, puedes combinarla con unos vaqueros estilo culotte y unas sandalias de cuña o de tacón. Un look de entretiempo muy actual, perfecto para cualquier ocasión.

La nueva colección de Bershka es fantástica, con prendas y complementos que se adaptan a mujeres de todas las tallas y estilos. Estamos convencidas de que la camisa ajustada estilo corsé se va a convertir en la favorita de las expertas en moda.

Para un look informal, puedes combinarla con unos pantalones de algodón de corte recto y unas zapatillas. Los colores vivos son una de las grandes tendencias de 2022, así que puedes animarte con unos pantalones en fucsia o naranja. ¿Por qué no?

Para un look más formal, para una reunión de trabajo o una cena con tu pareja, con una falda midi acampanada de tul en color negro y sandalias de tacón. Para no llegar a casa con los pies doloridos y estar cómoda, mejor elige unas sandalias de tacón ancho y no demasiado alto.

Claro que también puedes apostar por una mezcla de estilos, combinando la camisa con un traje de chaqueta y pantalón y unas zapatillas deportivas. Ya no existen reglas en el mundo de la moda, así que puedes elegir el estilismo según tus propios gustos. ¡El único límite es tu imaginación!

Si quieres hacerte con la camisa blanca de la nueva colección de Bershka, está disponible por 19,99 euros en una gran selección de tallas en la tienda online, desde la XS hasta la L. Si tienes alguna duda con tu talla, puedes consultar la guía según las medidas del pecho, cintura y cadera.

Sin lugar a dudas, se trata de una camisa muy especial que agradecerás tener en tu fondo de armario porque le sacarás mucho partido. ¡Es fabulosa para lucir cintura y muy fácil de combinar!