C&A tiene el abrigo que llevas todo el invierno deseando comprar ¡y por 40 euros menos!

Encontrar una chaqueta todoterreno que abrigue como es debido no siempre es fácil porque somos exigentes en cuanto a calidad -ya que queremos una prenda que dure muchas temporadas y que nos aísle del frío también en las más bajas temperaturas- pero no siempre podemos hacer una gran inversión, por lo que se vuelve imprescindible encontrar el equilibrio perfecto entre calidad y precio. Por esto C&A tiene el abrigo que deseas comprar.

Si ya llevas varios días de rebajas buscando la chaqueta ideal y todavía no has encontrado la elección perfecta, deja de preocuparte porque, a continuación, te desvelamos el modelo que vas a querer llevarte a casa y que si te das prisa, ¡es posible que aún quede tu talla!

Protégete del frío con estilo

La propuesta que queremos descubrirte la firma la marca C&A y se trata de un plumífero con capucha de lo más completo ¡y que ahora está rebajado! Gracias a un suculento 30% de descuento, puedes conseguir una de las chaquetas que más ha triunfado en su web aun costando 99,99€, ahora a un precio de 69,99€. Seguro que no querrás desaprovechar la oportunidad.

¿Las características que lo convierten en una apuesta ganadora? Material liso con un leve efecto acolchado, dos bolsillos interiores y cinco exteriores con cremallera (uno de ellos en la manga), perfecto para que puedas tener todos tus imprescindibles cerca sin la necesidad de tener tus manos ocupadas o que haya cualquier cosa que limite tu movilidad al tener que meterla en los bolsillos del pantalón.

Un sutil toque distinto en tu armario

Su favorecedor cuello mao te mantendrá el cuello protegido así como los puños interiores de canalé en los remates elásticos de las mangas, que no permitirán que entre ni viento ni frío. Y si bien es bastante todoterreno -pues es transpirable, resistente al viento e hidrófugo-, no por ello resulta demasiado deportivo, por lo que también podrás llevarlo en looks casuales y más urbanos cuando quieras asegurarte de que no pasarás frío en todo el día.

Un diseño ideal también para incluir un extra de color o luminosidad en el armario que incluso los chicos menos atrevidos agradecerán. Por eso C&A tiene el abrigo perfecto.

Como ves, no solo es una pieza llena de detalles pensada para ser cómoda y funcional, algo con lo que también cumple gracias a la cremallera con protector para evitar pellizcos en la barbilla-, sino que también es un diseño que tiene en cuenta la voluntad de conservar un look cuidado, pues al ser liso no aporta demasiado volumen extra y el Regular Fit (corte clásico) permite que no pase de moda aunque pasen los años.