El plumífero de Pull&Bear arrasa por su precio: ¡12 euros!

Si quieres hacer la mejor compra de las rebajas y no sabes qué elegir, te traemos un plumífero de la tienda online de Pull&Bear que vale tan sólo 12,99 euros. Un plumífero estupendo tanto para ahora con un jersey o una sudadera como para la primavera con una camiseta de manga corta.

Disponible en color oliva, malva o rojo, es una cazadora básica acolchada con capucha que seguro que te pones muchísimo porque es ideal para los looks diarios. Es la típica cazadora que puedes llevar tanto a la oficina como al gimnasio o a hacer la compra. ¡Se convertirá en tu mejor amiga!

Que sea una cazadora básica no significa que no puedas crear un look con estilo y a la última. Hay varios pantalones que llegan con mucha fuerza este 2022, y todos son estupendos para combinarlos con ella.

Si todavía no has oído hablar de los pantalones wide-leg, es el momento de que los conozcas porque son los que más se van a llevar esta temporada. Están arrasando porque son rectos en la pernera, también un poco acampanados, y ajustados en la zona de la cintura. ¿El resultado? Afinan la silueta y disimulan las caderas.

Aunque por ahora no son muchas las que se han atrevido con los pantalones de talle bajo que triunfaron en los años 2000, es una de las tendencias que no puedes perderte. Las marcas ya están empezando a lanzar sus primeros modelos.

Y, por último, los pantalones carrot. El por qué de este nombre tiene que ver a su forma, similar a la de una zanahoria, que se va estrechando. No llegan a ser pitillo porque la pernera no es ajustada, pero son menos holgados que los slouchy.

Combinando el plumífero de Pull&Bear con cualquiera de estos pantalones vas a tener un lookazo de primer nivel. Por ejemplo, con unos vaqueros carrot, una camiseta y unas botas chelsea o unas zapatillas estarás perfecta.

La cazadora se ha convertido en todo un éxito en la tienda online de Pull&Bear, y ya hay algunas tallas que están agotadas. Antes valía 19,99 euros y ahora está disponible por 12,99 euros, desde la XS hasta la XL. Es fantástica tanto para el frío como para la lluvia y, además, resulta de lo más cómoda. ¡No vas a encontrar otra igual por este precio!