Las botas planas de Zara que ya triunfan entre las +60: elevan cualquier look básico

Nos gusta ir cómodas. Con esa premisa de poder llevar lo que queremos cuando queremos y poder andar sin que los pies nos duelan. Las botas planas de Zara que triunfan entre las +60 se caracterizan por todo ello. Lo mejor es que van bien con cualquier look básico que llevamos. Tienes varios modelos, pero destacamos uno de color marrón oscuro y kaki.

Es de cordones y piel. Así que tiene la calidad que te mereces para ir a todos lados. Es tipo botín con detalle de cordones en la parte delantera en piel. Cierre mediante cremallera lateral. Acabado en punta redonda. Y además con altura de la suela de 4,5 cm. Realmente no es un tacón demasiado alto por lo que está dentro de la categoría de botas algo más planas que tiene Zara en su catálogo de zapatos. Aporta diversos matices que las posicionan como un complemento mucho más casual que elegante, si bien te las pones con un vestido ajustado y entonces vas a todos lados.

Cómo son las botas planas de Zara para las +60

En su composición, hay que destacar su corte: 85% piel vacuno y 15% poliuretano. Con forro de 75% algodón y 25% poliuretano, suela de 100% estireno butadieno estireno y plantilla y 100% piel caprina.

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil. Zara recomienda que acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.

Guía para el cuidado de la ropa

No lavar

No sumergir en agua

No usar lejía / blanqueador

Cuero/Charol/Antic. Limpiar con trapo de algodón seco.

No planchar

Ante/Nobuck/Serraje. Limpiar con cepillo suave o esponja dura.

No limpieza en seco

Cuero. Se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.

No usar secadora

Ante/Nobuck/Serraje. Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Limpia tus zapatillas

Si te acostumbras a limpiar tus deportivas de vez en cuando, conseguirás que te duren más. Puedes limpiarlas a mano con agua y jabón, ayudándote de un pequeño cepillo en caso de manchas difíciles.

Cuero y accesorios

El cuero es resistente pero delicado. Evita la humedad, el calor, los productos químicos o la lluvia, ya que pueden dañarlo. Para las manchas suaves utiliza un paño húmedo, y para las más difíciles acude a una tintorería. Si se moja, deja que se seque al aire. Para el resto de accesorios, límpialos regularmente con un paño de algodón o un cepillo suave y utiliza productos de limpieza que usen menos sustancias químicas contaminantes.

Cómo poder combinar las botas planas de Zara que ya triunfan entre las +60

Vestido midi asimétrico

Vestido midi de cuello redondo y manga larga. Detalle de cinturón con aplicación de tachas. Bajo asimétrico.

Mono largo cuadros con lana

Mono de escote recto y tirantes ajustables. Bolsillos laterales y de plastrón en espalda. Cintura con trabillas. Pernera recta. Cierre con botones metálicos laterales.

Jeans trf wide leg tiro alto full length

Jeans de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Cintura con trabillas. Pierna ancha larga. Cierre con cremallera y botón metálico.

Jeans trf skinny tiro alto

Jeans de tejido super elástico con tiro alto y cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

La clave está en equilibrar: cuanto más llamativas sean las botas, más sobria debe ser la prenda principal. De esta forma, el calzado se convierte en el protagonista sin recargar el conjunto.

Estas botas son tan versátiles que es posible adaptarlas a múltiples outfits, desde los más informales hasta los más cuidados. Algunas opciones según la ocasión incluyen:

Look casual diario

Jeans largos y camiseta básica blanca.

Accesorios: bolso tote, gafas de sol, gorra y pulseras de hilo.

Situación: paseo por la ciudad, compras o brunch con amigas.

Look romántico

Vestido midi floral y sombrero de ala ancha.

Accesorios: bolso de mimbre y collares en capas.

Situación: picnic, cita o paseo por la ciudad.

Look de noche informal

Falda midi satinada, crop top negro y chaqueta de cuero.

Accesorios: clutch brillante y labios en tono vino.

Situación: cena con amigas o salida nocturna casual.

El precio de las botas más modernas

Es una bota de calidad al ser de piel. Su precio es de 79,95 euros, en diversas tallas. Puedes comprarlas en la web o bien en la tienda física.

Zara, una de las marcas más reconocidas del grupo Inditex, destaca por ofrecer prendas de tendencia con una excelente relación calidad-precio. Cada temporada, su catálogo se renueva con propuestas actuales que siguen las principales corrientes de la moda, y durante las rebajas, estas piezas se vuelven aún más accesibles.

La marca ha sido durante mucho tiempo una de las más populares por ofrecer prendas que siguen las últimas tendencias internacionales y, a la vez, son accesibles para el consumidor. Como cada temporada, destaca no solo por estar al frente de las tendencias, sino también por ofrecer productos de calidad a precios competitivos.