Los botines de Parfois con tacón sensato que te van a solucionar la vida: pegan con todo pero se están agotando

Los botines de piel con tacón se han convertido en una de las grandes tendencias de este otoño. Combinan estilo, comodidad y versatilidad, siendo perfectos para enfrentar los días más frescos sin renunciar al buen gusto. En esta temporada, el calzado adquiere protagonismo, y modelos como los botines de Parfois destacan por su diseño sofisticado y su excelente relación calidad-precio. Esta reconocida marca de accesorios ofrece una colección ideal para quienes buscan elegancia y funcionalidad, con propuestas que se adaptan tanto a looks casuales como más formales. Sin duda, estos botines son una apuesta segura para tu armario.

Los Botines de Piel con Tacón de Parfois presentan un diseño elegante y funcional. Están confeccionados con piel vacuno 100% en el corte, lo que garantiza durabilidad y un acabado de alta calidad. Cuentan con plantilla acolchada, tirador casero, elásticos laterales con pespuntes decorativos y una puntera puntiaguda que estiliza la silueta del pie. La suela es de goma antideslizante, y su tacón de 5 cm ofrece la altura ideal para combinar comodidad y estilo. Su color taupe es fácil de combinar, aportando un toque neutro y elegante. En cuanto a composición interna: el forro es 70% poliéster y 30% poliuretano, la plantilla es 100% poliuretano, y la suela es de poliuretano termoplástico. Un calzado versátil, cómodo y sofisticado, ideal para el día a día otoñal.

Los botines de Parfois: moda accesible, calidad garantizada

En cada temporada, Parfois presenta colecciones que reflejan las últimas tendencias, y este otoño no es la excepción. Desde bolsos en tonos tierra, bufandas cálidas y sombreros de ala ancha, hasta una excelente selección de botines para el clima fresco, la firma se posiciona como una de las favoritas para quienes buscan renovar su estilo sin romper el presupuesto.

Los Botines de Parfois de Piel con Tacón a 59,99 euros de esta temporada destacan por su diseño minimalista y elegante, pensado para mujeres que valoran la comodidad sin renunciar al estilo.

Las características de los botines de Parfois

Estos botines se han convertido en un básico de armario por sus líneas limpias, su color neutro y su confección de calidad. Sus principales características incluyen:

Tirador trasero para facilitar el calce

Plantilla acolchada que ofrece mayor confort al caminar

Elásticos en los laterales con elegantes pespuntes, que aportan flexibilidad

Puntera puntiaguda que estiliza visualmente el pie

Suela de goma antideslizante para mayor seguridad

Altura del tacón: 5 cm, ideal para uso diario

Color taupe, un tono neutro y versátil que combina con todo

Estos detalles hacen de estos zapatos una excelente opción para quienes buscan una pieza elegante y funcional al mismo tiempo.

Composición de los botines de Parfois

La calidad de los materiales utilizados en estos botines garantiza durabilidad y comodidad. Su composición incluye:

Corte: 70% Poliéster, 30% Poliuretano

Forro: 100% Poliuretano

Suela: 100% Poliuretano termoplástico

Esta combinación de materiales ofrece un equilibrio entre resistencia, transpirabilidad y confort, ideal para el uso prolongado durante la temporada de otoño e invierno.

Ideas de looks para combinar tus botines Parfois

Una de las grandes ventajas de los zapatos de piel con tacón de Parfois son su versatilidad. Algunas ideas de looks para inspirarte son:

Look casual de día

Jeans mom fit o rectos

Jersey de punto en tonos beige o terracota

Gabardina larga o abrigo de lana

Bolso tote en tonos neutros

Accesorios dorados minimalistas

Look de oficina

Pantalones de vestir o palazzo

Blusa de seda o camisa estructurada

Blazer entallado

Bolso estructurado de Parfois

Botines en color taupe para un toque sobrio y elegante

Look de noche o cena

Vestido midi de punto o satén

Medias tupidas

Cinturón fino para marcar la cintura

Botines de piel para elevar el outfit sin perder comodidad

Clutch o minibolso de cadena

Look boho chic

Falda larga con estampado floral

Suéter oversize metido por dentro

Sombrero de ala ancha

Bufanda XL

Botines taupe como complemento perfecto

Consejos para cuidar tus botines de piel

Para que se conserven su aspecto original y te acompañen durante muchas temporadas, es importante darles el cuidado adecuado. Algunos consejos prácticos son:

Limpieza regular

Limpia los botines con un paño suave y seco después de cada uso para eliminar polvo y suciedad. Evita el contacto con agua en exceso.

Hidratación de la piel

Usa una crema o cera especial para calzado de piel. Aplica con un paño y frota suavemente para mantener la piel nutrida y evitar que se agriete.

Secado correcto

Si se mojan, deja secar los botines de forma natural, lejos de fuentes de calor directo como radiadores o secadores.

Almacenamiento correcto

Guárdalos en su caja original o en una bolsa de tela, rellenos con papel para mantener la forma. Evita lugares con humedad.

No usar productos abrasivos

Evita detergentes agresivos o cepillos duros que puedan dañar la superficie de la piel.