Los botines de Parfois con tacón sensato que te van a solucionar la vida: pegan con todo pero se están agotando
En esta temporada, los botines adquieren protagonismo
Los botines de piel con tacón se han convertido en una de las grandes tendencias de este otoño
Los botines de piel con tacón se han convertido en una de las grandes tendencias de este otoño. Combinan estilo, comodidad y versatilidad, siendo perfectos para enfrentar los días más frescos sin renunciar al buen gusto. En esta temporada, el calzado adquiere protagonismo, y modelos como los botines de Parfois destacan por su diseño sofisticado y su excelente relación calidad-precio. Esta reconocida marca de accesorios ofrece una colección ideal para quienes buscan elegancia y funcionalidad, con propuestas que se adaptan tanto a looks casuales como más formales. Sin duda, estos botines son una apuesta segura para tu armario.
Los Botines de Piel con Tacón de Parfois presentan un diseño elegante y funcional. Están confeccionados con piel vacuno 100% en el corte, lo que garantiza durabilidad y un acabado de alta calidad. Cuentan con plantilla acolchada, tirador casero, elásticos laterales con pespuntes decorativos y una puntera puntiaguda que estiliza la silueta del pie. La suela es de goma antideslizante, y su tacón de 5 cm ofrece la altura ideal para combinar comodidad y estilo. Su color taupe es fácil de combinar, aportando un toque neutro y elegante. En cuanto a composición interna: el forro es 70% poliéster y 30% poliuretano, la plantilla es 100% poliuretano, y la suela es de poliuretano termoplástico. Un calzado versátil, cómodo y sofisticado, ideal para el día a día otoñal.
Los botines de Parfois: moda accesible, calidad garantizada
En cada temporada, Parfois presenta colecciones que reflejan las últimas tendencias, y este otoño no es la excepción. Desde bolsos en tonos tierra, bufandas cálidas y sombreros de ala ancha, hasta una excelente selección de botines para el clima fresco, la firma se posiciona como una de las favoritas para quienes buscan renovar su estilo sin romper el presupuesto.
Los Botines de Parfois de Piel con Tacón a 59,99 euros de esta temporada destacan por su diseño minimalista y elegante, pensado para mujeres que valoran la comodidad sin renunciar al estilo.
Las características de los botines de Parfois
Estos botines se han convertido en un básico de armario por sus líneas limpias, su color neutro y su confección de calidad. Sus principales características incluyen:
- Tirador trasero para facilitar el calce
- Plantilla acolchada que ofrece mayor confort al caminar
- Elásticos en los laterales con elegantes pespuntes, que aportan flexibilidad
- Puntera puntiaguda que estiliza visualmente el pie
- Suela de goma antideslizante para mayor seguridad
- Altura del tacón: 5 cm, ideal para uso diario
- Color taupe, un tono neutro y versátil que combina con todo
Estos detalles hacen de estos zapatos una excelente opción para quienes buscan una pieza elegante y funcional al mismo tiempo.
Composición de los botines de Parfois
La calidad de los materiales utilizados en estos botines garantiza durabilidad y comodidad. Su composición incluye:
- Corte: 70% Poliéster, 30% Poliuretano
- Forro: 100% Poliuretano
- Suela: 100% Poliuretano termoplástico
Esta combinación de materiales ofrece un equilibrio entre resistencia, transpirabilidad y confort, ideal para el uso prolongado durante la temporada de otoño e invierno.
Ideas de looks para combinar tus botines Parfois
Una de las grandes ventajas de los zapatos de piel con tacón de Parfois son su versatilidad. Algunas ideas de looks para inspirarte son:
Look casual de día
- Jeans mom fit o rectos
- Jersey de punto en tonos beige o terracota
- Gabardina larga o abrigo de lana
- Bolso tote en tonos neutros
- Accesorios dorados minimalistas
Look de oficina
- Pantalones de vestir o palazzo
- Blusa de seda o camisa estructurada
- Blazer entallado
- Bolso estructurado de Parfois
- Botines en color taupe para un toque sobrio y elegante
Look de noche o cena
- Vestido midi de punto o satén
- Medias tupidas
- Cinturón fino para marcar la cintura
- Botines de piel para elevar el outfit sin perder comodidad
- Clutch o minibolso de cadena
Look boho chic
- Falda larga con estampado floral
- Suéter oversize metido por dentro
- Sombrero de ala ancha
- Bufanda XL
- Botines taupe como complemento perfecto
Consejos para cuidar tus botines de piel
Para que se conserven su aspecto original y te acompañen durante muchas temporadas, es importante darles el cuidado adecuado. Algunos consejos prácticos son:
Limpieza regular
Limpia los botines con un paño suave y seco después de cada uso para eliminar polvo y suciedad. Evita el contacto con agua en exceso.
Hidratación de la piel
Usa una crema o cera especial para calzado de piel. Aplica con un paño y frota suavemente para mantener la piel nutrida y evitar que se agriete.
Secado correcto
Si se mojan, deja secar los botines de forma natural, lejos de fuentes de calor directo como radiadores o secadores.
Almacenamiento correcto
Guárdalos en su caja original o en una bolsa de tela, rellenos con papel para mantener la forma. Evita lugares con humedad.
No usar productos abrasivos
Evita detergentes agresivos o cepillos duros que puedan dañar la superficie de la piel.