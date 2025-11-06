Las botas altas de Parfois que me compré y ya me han copiado todas mis amigas

Las botas de caña alta se han consolidado como una de las grandes tendencias de esta temporada, destacándose por su elegancia y versatilidad. Este tipo de calzado, que abraza la pierna con sofisticación, es perfecto tanto para un look casual como para ocasiones más formales. Gracias a su diseño atemporal, las botas altas de Parfois se adaptan a diferentes estilos, desde los más minimalistas hasta los más atrevidos. Este otoño/invierno.

La marca presenta las Botas de Caña Alta de Charol, una propuesta que combina modernidad y estilo clásico. La tendencia de esta temporada se renueva con materiales como el charol, que aporta un toque moderno y brillante, convirtiéndolas en una prenda clave para quienes buscan destacar y sofisticar su estilo. Con un elegante efecto craquelado en el charol, las botas altas de Parfois destacan por su tacón bajo de solo 2 cm, lo que las hace cómodas para el día a día sin perder un ápice de estilo. El cierre de cremallera lateral facilita el ajuste y la comodidad, mientras que sus costuras marcadas y la punta cuadrada añaden un toque de estructura y sofisticación.

Así son las botas altas de Parfois

El color burdeos resalta en las temporadas más frías, proporcionando un toque cálido y chic. Además, la suela de poliuretano termoplástico garantiza durabilidad y confort. En cuanto a su composición, están fabricadas con 100% poliuretano en el corte, lo que las hace fáciles de limpiar y mantener. Un calzado perfecto para quienes buscan practicidad sin renunciar a la estética.

En su colección de otoño-invierno, Parfois apuesta por el poder del charol y las texturas brillantes, así como por diseños estructurados que elevan cualquier look. Dentro de esta propuesta destacan las Botas de Caña Alta de Charol, un modelo que refleja el equilibrio perfecto entre comodidad, calidad y estilo contemporáneo. Ideales para quienes buscan destacar con un calzado llamativo, estas botas son una declaración de moda por sí mismas.

Las características de las botas altas de Parfois

Este calzado combina un diseño moderno con detalles que lo convierte en una opción funcional y cómoda. Sus principales características incluyen:

Material principal: charol con efecto craquelado, que aporta un toque de originalidad y textura.

Altura: bota alta que cubre la pierna, ideal para estilizar la figura.

Tacón: bajo de 2 cm, cómodo para el uso diario.

Cierre: cremallera en el lateral interior, que facilita su colocación.

Costuras marcadas: aportan estructura y un acabado pulido.

Punta cuadrada: un detalle de diseño moderno que suma elegancia.

Suela: fabricada en poliuretano termoplástico, resistente y antideslizante.

Color: burdeos, un tono profundo y sofisticado perfecto para el otoño e invierno.

La composición de las botas altas de Parfois

La calidad de los materiales es esencial para garantizar la durabilidad y el confort de cualquier calzado. La composición de estas botas está cuidadosamente seleccionada para ofrecer resistencia y ligereza:

Corte: 100% poliuretano.

Forro: 75% poliéster, 25% poliuretano.

Plantilla: 100% poliuretano.

Suela: 100% poliuretano termoplástico.

Gracias a esta composición, las botas son fáciles de limpiar, mantienen su forma con el tiempo y ofrecen una excelente adherencia al caminar. El charol sintético, además, proporciona un acabado brillante y elegante sin requerir demasiado mantenimiento.

Ideas de outfits para combinar este calzado

Look casual urbano

Jeans ajustados o leggings negros.

Jersey oversize o sudadera de algodón.

Chaqueta de cuero o abrigo largo.

Bolso bandolera y gafas de sol grandes.

Perfecto para un día de paseo o una salida informal, este look mezcla comodidad con estilo.

Look de oficina elegante

Falda lápiz o pantalones rectos.

Camisa blanca o blusa fluida.

Blazer estructurado en tonos neutros.

Bolso tote o de mano.

Las botas aportan un toque moderno y sofisticado a un atuendo clásico de trabajo.

Look de noche o cena especial

Vestido midi o corto con vuelo.

Medias negras o transparentes.

Chaqueta o abrigo de corte recto.

Bolso de mano pequeño y accesorios dorados.

El charol burdeos añade un toque glamuroso y elegante, ideal para eventos nocturnos.

Look boho chic

Falda midi estampada o vestido floral.

Cinturón ancho para marcar la cintura.

Chaleco de piel sintética o abrigo de lana.

Sombrero y bolso con detalles artesanales.

Un estilo libre y sofisticado, perfecto para destacar sin esfuerzo.

Cuidados para conservar las botas altas de Parfois