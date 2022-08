El bolso shopper de Mango Outlet rebajado un 30% que te salvará el invierno

No importa si tienes pensado ir a la piscina o a la playa durante las semanas de verano, o si buscas un accesorio que te permita llevar contigo todos tus elementos de valor el resto del año. En cualquiera de estos casos, un bolso shopper de Mango Outlet es uno de esos complementos que debes tener.

Para encontrar el adecuado para ti, hemos repasado el catálogo de algunas de las principales firmas de moda que hay en España hasta detenernos concretamente en Mango, que nos ofrece este bolso shopper piel, una de las propuestas más interesantes en las actuales colecciones de estas marcas.

Cómo es el bolso shopper de Mango Outlet

Disponible tanto en color negro como en color khaki, para que cada compradora pueda asegurarse un tono que vaya bien con sus outfits más habituales, este bolso shopper 100% piel bovino ofrece esas líneas clásicas de los shoppers, pero le da una vuelta de tuerca con varios detalles atractivos.

Dos colores, la misma versatilidad

Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar esas dos asas cortas que permiten una mayor libertad de movimiento al caminar, o el forro interior, que impide que los elementos que hayas guardado dentro se golpeen entre sí, con lo que podrían llegar a dañarse, o ser molestos para los demás.

Si te preocupa la seguridad del móvil, las llaves, o cualquier otra cosa que almacenes en él, déjanos decirte que este bolso viene con un sistema de cierre doble, de imán y de cremallera, que evita cualquier posibilidad de accidente, de caídas de los objetos, para que te desplaces tranquila por la ciudad.

Almacenamiento y precio generosos

En cuanto al espacio disponible en su interior, es de 39 x 31 x 14 centímetros (largo, alto y ancho), más que suficiente para que puedas meter en él tanto tus dispositivos electrónicos, como una segunda muda de ropa por si tienes pensado ir a la piscina o a la playa y vas a cambiarte.

Mango nos recomienda algunos cuidados para alargar la vida útil de este producto, como no lavarlo en lavadora, no aplicarle lejía ni plancharlo, ni tampoco limpiarlo en seco. Es decir, debemos usar sólo esos químicos específicos que no dañan la piel bovina de calidad, y que se consiguen en las tiendas.

Dicho esto, la última buena noticia es que podrás ahorrar en la compra del artículo gracias a una rebaja del 30% de su precio original, que era de 39,99 euros, y ahora queda en 27,99 euros. Aprovechando este descuento, te sobran 12 euros para alguna otra prenda que complete tu look veraniego.