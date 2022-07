El bolso saco con abalorios de Zara que va a ser el mejor fondo de armario de tu vida

Zara tiene a la venta un bolso saco con abalorios que parece sacado de una tienda vintage del centro de Paris, una obra de arte que te acompañará en numerosas ocasiones. Hacerse con un buen bolso es fundamental en estos tiempos que corren, es el compañero de viaje ideal que representa nuestra forma de ver el mundo. El bolso es el complemento que actúa como carta de presentación y este bolso de Zara tipo saco con abalorios es de las mejores.

Zara tiene el bolso saco con abalorios que será el mejor fondo de armario de tu vida

Un buen bolso es un elemento por el que no debemos temer invertir parte de dinero, es el momento de hacerse con una pieza extraordinaria gracias a Zara. Nuestra low cost favorita nos trae un bolso de los que enamorarse a simple vista, una pieza que se diferencia de las demás y nos dará el broche de oro de cualquier look.

Los bolsos no tienen porque ser siempre iguales. Marrones, negros o blancos, ha llegado el momento de apostar por el color y los estampados. No debemos tener el resultado final, puede ser igual de maravilloso de lo que esperábamos. Un toque de glamour, sin miedo a las combinaciones, los estampados encajan igual en cualquier look.

El estampado de este bolso en tonos rosados parece sacado de un viaje por oriente. Tiene esos detalles que enamoran, empezando por el color y el estampado. Es un tipo de estampado que hace décadas que se lleva, por lo tanto, podremos usar este bolso de armario como fondo de armario, pegará con todo.

Los abalorios potencian ese aire retro que buscamos. Necesitamos este toque de glamour de la mano de unos abalorios que parece colocados a mano. Son unos buenos aliados de un día a día en el que esos detalles nos sacarán más de una sonrisa. Este bolso realmente es una apuesta segurísima.

Tipo bandolera y con un diseño saco, no se puede tener un bolso más cómodo en el armario. En él podemos llevar cualquier cosa y aunque nos parezca pequeño, al tener este tipo de cierre, podemos cargarlo si nos hace falta. Al ser bandolera es de lo más práctico, lo podemos llevar con la agenda o el portadocumentos, es ideal también para trabajar.

El precio de este bolso tipo saco de Zara es de 29.95 euros. Es el gran éxito del verano que en la web ya está agotado, pero puedes encontrarlo en algunas tiendas.