La blazer satinada de Lefties que necesitas en morado por su elegancia

Lefties tiene la blazer satinada que necesitas en morado el color de la temporada, su elegancia, estilo y precio te conquistarán. Ha llegado el momento de crear un armario de lujo destinado a hacernos triunfar por mucho menos de lo que parece. Una buena chaqueta de entretiempo la llevamos prácticamente todo el año, para las noches frías de verano, los días de otoño y las jornadas especiales de invierno con el abrigo encima. Todo es posible con una blazer espectacular, barata y bonita de Lefties.

La elegancia es una cualidad que queremos transmitir, va unida a esa imagen profesional y eficiente que mostramos a clientes y compañeros de trabajo. Lefties se ha convertido en la tabla de salvación, la marca low cost que nos puede ayudar a crear una imagen perfecta para la oficina o el trabajo por mucho menos de lo que parece.

Esta blazer es una de las más bonitas que ha diseñado Lefties. Sin duda la marca low cost es especialista en crear prendas básicas, pero esta chaqueta se sale de las estadísticas. Es una prenda de la que enamorarse a simple vista. Una prenda que no es nada básica, sino que nos permite destacar y ella por sí sola ya lo hace, llama la atención.

El efecto satinado lo hemos visto en vestidos y ahora llegará con fuerza en blazer y trajes como este. Puedes tener un vestido satinado a la última, pero quizás te falte una chaqueta que pueda conseguir el mismo efecto de estrella de Hollywood con una mayor comodidad. Las prendas tipo traje siempre quedan bien, la chaqueta y el pantalón de vestir te sacarán de más de un apuro.

Es una blazer con un diseño que consigue plasmar la sencillez más glamurosa. Es una chaqueta que no tienen ni botones, realmente no los necesita, por sí sola ya triunfa. En un tallaje oversize que consiga dar a nuestros looks diarios un estilo muy especial o crear un dos piezas con la ayuda de unos pantalones de vestir impresionantes.

El morado es el color de este 2022, aunque no es el único de esta blazer satinada de Lefties. Puedes encontrar esta prenda básica de esta temporada en verde y en rojo. Son dos tonos que acabarán de darle a nuestro armario el rumbo que queremos. El verde aporta mucha vida y el rojo es pura pasión, será difícil elegir la blazer que más nos guste, el precio de esta maravilla es de 25,95 euros.