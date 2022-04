La chaqueta con capucha de C&A para los días de entretiempo

Aunque estamos deseando que llegue el verano, todavía nos toca esperar un poco. La primavera es una época de entretiempo en la que las mañanas suelen ser frías, así que necesitamos hacernos con una buena chaqueta. C&A, en su nueva colección para esta temporada, nos propone una chaqueta estupenda para el entretiempo, disponible en dos colores: azul claro y rosa.

Una chaqueta de lo más cómoda y práctica para los looks casuales de la primavera. No pesa nada, así que si a lo largo del día suben las temperaturas y tenemos que llevarla en la mano, no nos va a molestar. Esto es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de comprar ropa para esta época.

La nueva chaqueta de C&A está confeccionada con tejido ligero y tiene diseño de hombros caídos. Con bolsillos con tapetas abotonadas, tiene puños de dos botones y pasacordón en el bajo. Una de las cosas que más nos gustan de la prenda es la capucha ya que en primavera se puede poner a llover en cualquier momento. La capucha tiene cierre de cordón, así que podemos ajustarla perfectamente a la forma de la cabeza para que no se nos moje el pelo.

Es estupenda para los looks del día a día, y tanto en azul claro como en rosa es muy fácil de combinar. Si queremos un look sencillo pero con estilo, podemos elegir un pantalón vaquero y una camiseta o un jersey de punto fino. Como calzado, nada mejor que unas zapatillas.

También podemos elegir un pantalón de algodón de corte recto en alguno de los colores tendencia de esta temporada, como el violeta. Se llevan los looks monocolor, así que tenemos la posibilidad de seleccionar un pantalón en azul o rosa, según el color de la chaqueta.

El look monocolor tiene un gran poder ya que alarga y afina la silueta al crear un solo bloque y, además, eleva cualquier estilismo. Las prendas no tienen por qué ser exactamente del mismo tono, sólo de la misma gama cromática. Por lo tanto, si la chaqueta es de color azul claro, el pantalón puede ser azul marino.

La chaqueta con capucha para el entretiempo está genial de precio en la tienda online de C&A, por 39,99 euros. Podemos encontrarla desde la talla 34 hasta la 44.

«Recomendamos elegir una talla mayor. Los artículos de CLOCKHOUSE poseen un corte más estrecho y son por ello algo más pequeños»