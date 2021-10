No se habla de otra cosa. El juego del calamar ha batido récords. Es el nuevo fenómeno de Netflix. Pese a que su director creo la historia en 2008 no ha sido hasta este año cuando se ha convertido en todo un éxito de visualizaciones de la plataforma estadounidense. La historia en la que varios ciudadanos se someten a seis pruebas en las que se juegan la vida ha dado la vuelta al mundo. Pero no solo eso, sus estilismos no han pasado desapercibidos.

View this post on Instagram Una publicación compartida de vans (@vans.classic.slipons)

El calzado que utilizan los personajes de la serie son unas Vans básicas en color blanco sin plataforma. El mítico modelo de la firma americana ha visto crecer sus ventas hasta un 7.800% desde que se estrenó la serie, tal y como ha dado a conocer Variety. Según Lyst, el Google de la moda, las búsquedas de estas sneakers blancas sin cordones han aumentado en un 145%. Cifras que demuestra el apabullante éxito de la trama coreana.

View this post on Instagram Una publicación compartida de El Juego Del Calamar (@eljuegodelcalamar)

No solo las zapatillas han causado furor. El chándal de estilo retro con el que se diferencia a los concursantes de los reclutadores -estos vestidos con un mono rojo y careta negra-, también se ha convertido en la última sensación textil. Un dos piezas verde de tejido deportivo con líneas blancas. Las entradas a internet buscando este conjunto han aumentado un 97% y lo mismo ha ocurrido con la camiseta blanca con números en el pecho que han subido un 35%, según un informe de Lyst. Lo mismo ocurre con los monos rojos, que se han multiplicado un 62% su búsqueda. Ahora que quedan dos semanas para Halloween es inevitable no ver en plataformas como Amazon que entre sus productos se oferten disfraces de El juego del calamar.

View this post on Instagram Una publicación compartida de EL JUEGO DEL CALAMAR (@eljuegodelcalamar_official)

Incluso el vendedor ambulante An Yong-hui, que ha dedicado toda su vida a hacer galletas de azúcar, las mismas que aparecen en la serie, ha declarado a Reuters, que ha llegado a vender de 200 unidades al día a 500. Los fans de la serie que ha hecho histotia en Netflix, por delante de La casa de papel o Los Bridgerton, hacen cola frente a su puesto callejero desde primera hora de la mañana.

Nada más entrar en la Red, los vídeos, los memes y las curiosidades de la historia, predominan gran parte del contenido. Ha sido tal el éxito, que los fanáticos ya están pidiendo una segunda temporada. «No tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Es bastante cansado sólo pensar en ello. Pero si lo hiciera, no lo haría solo. Me plantearía utilizar una sala de guionistas y querría contar con varios directores experimentados», expresó su creador, Hwang Dong-hyuk a Variety. Por lo tanto, hay que esperar nuevas novedades…Tic tac…

.