El Black Friday está a punto de llegar a Parfois y estas son las 10 cosas que me voy a comprar

La moda accesible vive uno de sus mejores momentos, y Parfois se ha consolidado como una de las marcas que mejor interpreta las tendencias europeas sin perder de vista el precio ni la versatilidad. Su catálogo actual combina propuestas festivas, básicos cómodos y accesorios capaces de transformar incluso los looks más sencillos. Atenta porque el Black Friday está a punto de llegar a Parfois.

Con esta variedad, resulta fácil encontrar piezas que encajan tanto en estilismos de día como en conjuntos pensados para eventos o noches especiales. En los últimos años, el auge de las marcas de precio medio se hizo notar y se vio reflejado en la modernización del sector minorista. Además, es notoria la importancia de apostar por prendas duraderas, combinables y adaptadas a distintos usos, algo que Parfois ha sabido incorporar a su estrategia.

Las 10 cosas que me voy a comprar: el Black Friday está a punto de llegar a Parfois

Vestido midi de lentejuelas

El vestido de lentejuelas es una de las piezas protagonistas para cualquier look de noche. Este modelo, por 42,99 euros, está confeccionado en un tejido ajustado que se adapta al cuerpo sin resultar excesivo. Presenta un cuello alto con cierre de botón, manga corta, cremallera lateral oculta y una abertura posterior que aporta comodidad al caminar.

Su acabado en negro lo convierte en un básico festivo que se puede llevar tanto con tacones como con botines, y su largo midi lo hace elegante sin robar protagonismo.

Chaqueta de piel con tachuelas

Para acompañar el vestido de lentejuelas, la chaqueta de piel con tachuelas es una de las mejores opciones del catálogo de Parfois. Disponible en azul y negro por 139,99 euros, destaca por su corte recto, su cuello de camisa y los botones de presión metálicos. Lo que la distingue son las tachuelas plateadas en cuello, puños y dobladillo, que aportan un toque rock chic sin llegar a ser excesivo.

Combinada con un vestido, un pantalón de cuero o unos vaqueros rectos, crea un look moderno, juvenil y muy actual. Es una de esas prendas que funcionan igual de bien de día que por la noche.

Vestido midi de punto

Por 35,99 euros, el vestido midi de punto en color verde es una alternativa cómoda para el día a día. Su corte recto, el cuello redondo y la manga larga lo convierten en una prenda cálida y fácil de llevar. Los bordes acanalados añaden textura y un acabado más pulido. Es perfecto para quienes buscan un vestido versátil que se pueda combinar con deportivas, botas planas o botines.

Falda larga de lentejuelas

Es de corte recto con abertura en un lateral inferior. Cintura elástica. Versátil para combinar con camisas para diferentes estilos, y completar con zapatos planos, zapatillas o bailarinas, además de cinturones para definición perfecta.

Bolso bombonera con detalles de piel

El complemento ideal para el vestido de punto es el bolso bombonera con detalles de piel, disponible por 32,99 euros en verde, camel y marrón. Su formato bucket pequeño es práctico y estiloso, incluye un colgante con cremallera desmontable, cierre de imán y un asa ajustable.

Al ser compacto pero funcional, encaja tanto en looks casual como en conjuntos más arreglados. Su diseño es actual y su paleta de colores permite integrarlo fácilmente con prendas de punto, abrigos largos o conjuntos monocromáticos.

Jersey de punto a rayas

Jersey de punto a rayas con textura. Presenta cuello redondo, manga larga, bordes canalados. Perfecto para crear capas con camisas y tops para looks sofisticados, y completar con pantalones, faldas. Ponte unas bailarinas o botas para comodidad durante todo el día.

Top efecto terciopelo con lunares

El top de terciopelo con lunares, por 22,99 euros, es una de las piezas más versátiles de Parfois. Combina un cuello barco, manga larga y un drapeado delantero y trasero que favorece la figura. Su tejido efecto terciopelo en marrón le aporta sofisticación y un aire festivo que funciona tanto en looks casual con vaqueros como en estilismos más arreglados con falda midi o pantalón sastre.

Pendientes de esmalte

La colección de pendientes de esmalte de Parfois, con precios desde 5,99 euros, ofrece una selección muy variada con formas florales, geométricas y esféricas. Sus tonalidades en azul, marrón y crudo, junto con circonitas y esmaltes, crean un equilibrio sutil entre elegancia y color.

Este tipo de pendientes es ideal para complementar el top de terciopelo o cualquier look que necesite un toque final más luminoso. Son ligeros, fáciles de llevar y combinan con estilos tanto casual como de noche.

Parka de estampado de cuadros

Parka con estampado de cuadros. Tejido repelente al agua. Forro interior acolchado. Cuello de solapa. Abertura con botones ocultos. Bolsillos laterales. Manga larga con botones. Su precio es de 79,99 euros.

Reloj pulsera grabado animal

Por 25,99 euros, el reloj pulsera con grabado animal en burdeos —también disponible en negro— es un accesorio que aporta personalidad sin resultar llamativo. Parfois ofrece una colección amplia con esferas redondas, cuadradas y ovaladas, y este modelo destaca por su diseño femenino y atemporal. Su correa presenta un ligero relieve que imita textura animal, lo que añade interés visual al conjunto.