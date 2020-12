La austeridad que reina en el armario de Letizia desde hace unos meses ha hecho que, además de optar por reciclar prendas o repetir looks, se haya decantado por una paleta de colores acordes a la temporada donde grises y azules tienen todo el protagonismo. Pero sabe que los básicos son siempre un acierto y en pleno invierno la prenda estrella es el abrigo. Y aunque ella es un icono y todo un ejemplo de estilo a seguir, lo cierto es que también sabe tomar ideas de otras personalidades, así como de otras royals europeas con las que ha coincidido a la hora de llevar una falda, un jersey o un vestido. Y eso que cada una tiene su estilo y, por supuesto, su propio equipo de estilistas.

Pero si hay una mujer que es todo un icono de estilo y que siempre acierta es Begoña Villacís. La ‘Meghan Markle’ española es una seguidora de las tendencias, se conoce, sabe lo que le queda bien y triunfa en cada una de sus apariciones ya sea en una cena de gala, en un meeting político, una visita institucional o una noche con su pareja y entre amigos. Y lo ha vuelto a hacer. A última hora del jueves, la vicealcaldesa de Madrid se encargaba de inaugurar el festival de escaparatismo ‘Las ventanas de Madrid’, para impulsar la compra en el pequeño comercio de cara a la Navidad.

Para este acto, Villacís optó por un look en tonos tierra con abrigo camel, vestido pichi de cuero marrón, jersey de cuello cisne blanco y botas altas de cuadros. Un look diez que bien podría copiar la reina Letizia, a la que hemos podido ver con prendas similares en distintos momentos. El abrigo, anudado a la cintura, es uno de los básicos que toda mujer debería tener en su armario en cada invierno. Con doble botonadura y anudado a la cintura, es todo un acierto. La Reina suele llevar este tipo de prenda que marca aún más su estilizada figura, algo que suele potenciar precisamente en sus prendas de abrigo. En rojo, blanco, beige, negro y azul, a Letizia parece que solo le falta el camel que nunca pasa de moda.

En cuanto a la combinación jersey de cuello cisne y pichi es un conjunto que también le sentaría a las mil maravillas a la mujer de Felipe VI. Aunque el escote que más le favorece es el de pico, son muchas las ocasiones en las que se ha atrevido con un sueter similar al de la política de Ciudadanos. Es una de sus prendas favoritas de invierno, al igual que el de otras royals. La propia Meghan Markle lo llevó como nadie durante su estancia en el Reino Unido, al igual que su cuñada, la duquesa de Cambridge. Y es que un jersey de cuello alto combina con todo.

Afortunadamente la reina Letizia no se amilana ante una prenda de cuero. A pesar de ser un tejido algo difícil de llevar si no se quiere pasar la línea de la elegancia, ella lo sabe llevar como nadie. La hemos visto con un pantalón pitillo y con dos vestidos de cuero muy diferentes entre sí con los que ha causado sensación, así que ¿por qué no atreverse a llevar un pichi como el de Begoña Villacís?.

Y si hay un complemento que case a la perfección con una soberana de hoy en día son las botas altas. El papel institucional no está reñido con ir a la moda, tener estilo y no tener una imagen clásica y rancia como las reinas de antaño. Las nuevas generaciones de royals saben que las miradas están puestas, además de en su trabajo, en cada uno de sus looks y por eso cuidan hasta el más mínimo detalle. A pesar de que el calzado fetiche de Letizia son los stilettos, las veces que se ha decantado por las botas ha causado sensación. ¿Nuestras favoritas? sin duda las rojas de Magrit, con taconazo de aguja y que casan a la perfección con un total look del mismo color o con una de sus combinaciones favoritas en colores rojo, blanco y negro. Quizá se atreva con unas de cuadros como las de Begoña Villacís, ahora que el estampado pata de gallo y los cuadros han llegado para quedarse.