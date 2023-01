Los básicos de Zara que no puedes dejar pasar estas rebajas

Si buscas prendas básicas, para ir a la oficina y para el día a día, ya puedes anotarlas para comprar durante las rebajas. Te damos a conocer cuáles son los básicos de Zara que tendrás de ahora en adelante.

Destacamos el abrigo en color tostado y los pantalones de pinzas que te llevarás a la oficina y también a esa cena en la que destacarás seguro si te la pones con camisa y también jersey.

Estos son los básicos de Zara que comprar en las rebajas

Abrigo largo de lana

En un color tostado claro tenemos el abrigo largo confeccionado con tejido en mezcla de lana. Es llevable para muchas ocasiones. destaca especialmente por el cuello solapa con detalle de aplicación efecto pelo extraíble combinado a tono.

Lleva bolsillos laterales y cinturón lazada en mismo tejido. A destacar que presente un tejido 100% by Italian Fabric, que es un reciclable diseñado para garantizar altos estándares de durabilidad. Muestra también forro interior combinado a tono.

Está confeccionado en 75% lana · 25% poliamida y el forro es de 100% viscosa.

Según Zara, para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En este caso, este abrigo es mejor no lavarlo, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , no usar secadora, no lavar adornos ni plancharlo.

El precio de este abrigo es de 139 euros en tallas que van de la XS a la XXL.

Pantalón de pinzas

Es una de las prendas que siempre sienta fantásticamente. Es el pantalón en negro que podrás llevar a todos lados.

Destaca por ser de tiro medio y confeccionado con tejido en mezcla de viscosa. Verás que tiene la cintura con elástico, bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en espalda. también el detalle de pinzas en delantero y largo hasta el tobillo. Se cierra de forma frontal con cremallera y botón a tono.

El precio del pantalón es de 29,95 euros y seguro que durante las rebajas lo ves en oferta. Las tallas disponibles online son de la XS a la XXL. Ya puedes acceder a él siempre de forma online y si deseas comprarlo al momento, entonces hay que ir a la tienda física, que son muchas las que tiene Zara repartidas por la geografía. Además tienes variedad de prendas que en breve estarán en rebajas.