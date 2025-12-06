Aterriza en Zara el abrigo de raya diplomática más elegante de la temporada: disponible en todas las tallas

Un nuevo abrigo en raya diplomática ha llegado a Zara, el más elegante de la temporada está disponible en todas las tallas. Ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que queremos apostar por un plus de buenas sensaciones. Por lo que, habrá llegado el momento de hacer esas compras de invierno que pueden acabar siendo lo que nos dará el estilo que queremos en estos días.

Está disponible en todas las tallas este abrigo de diseño

La nueva colaboración de Zara con la marca de diseño japonesa Soshiotsuki no podría empezar mejor. Esta ropa de diseño a precio de low cost, se ha convertido en uno de los más deseados de los últimos tiempos. Un buen básico que puede acabar siendo el mejor aliado de un estilo de lujo.

Tal y como se presenta esta colección den Forbes: «Inspirada en la cultura japonesa de los años 80 y 90, la colaboración abarca líneas de mujer, hombre y niño, combinando nostalgia y modernidad. Una colección diferente a cualquier otra que haya sacado Zara antes, “A Sense of Togetherness” es la nueva, en colaboración con el diseñador japonés Soshi Otsuki, fundador de la firma SOSHIOTSUKI. La colección llegará a tiendas seleccionadas y a la web el próximo 4 de diciembre. Esta trasciende la ropa y explora los aspectos universales de la conexión humana. “Me atrajo la idea de las relaciones humanas, los lazos familiares y las conexiones que trascienden el género y la edad. A partir de ahí, bauticé la colección “A Sense of Togetherness” (un sentido de unión)” asegura Otsuki. Se inspira en la cultura japonesa de los años 80 y 90 y parte del concepto de encontrar lazos humanos que trasciende el género, la edad y las generaciones. La colaboración abarca líneas para mujer, hombre y niño, y la estética combina una delicada sensibilidad vintage con una mirada más moderna. Todos los detalles representan al diseñador de alguna manera. Woman se centra en la sastrería clásica con siluetas fluidas y proporciones suaves, con la que llega a mezclar la nostalgia con la modernidad. En Man los cortes son refinados con un equilibrio entre estructura y comodidad. Finalmente, en Kids, la intimidad es el centro del diseño, que parecen hechas a mano porque “muchas de las prendas de mi infancia fueron hechas a mano por mi madre, y ese recuerdo personal influyó en los diseños” afirma».

Este es el abrigo de raya diplomática de Zara que debe estar en tu armario

La raya diplomática es uno de los básicos, un estampado que nunca pasa de moda y que nos aporta un plus de buenas sensaciones. Es hora de que tengamos en mente algunos elementos que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener hasta la fecha.

Es un abrigo atemporal. No importa los años que esté en tu armario o los que tengas, con este tipo de prenda, no puedes fallar, tienes en tu poder una de las piezas más buscadas de una colección que ya ha hecho historia, entre las expertas en moda, no puede faltar una pieza como esta.

