Así debes maquillarte para lucir tus ojos marrones: olvídate del eyeliner de siempre

Hay un truco para agrandar tu mirada, especialmente, si tienes los ojos marrones, te vas a despedir para siempre el eyeliner. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para maquillarnos de la mejor forma posible. Conociendo determinados trucos que pueden ser los que nos marcarán desde cerca. De todo nuestro maquillaje lo que queremos es conseguir una mirada mucho más penetrante, con la ayuda de determinados trucos que serán esenciales.

Este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que realmente todo puede acabar siendo esencial. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Prestaremos especial atención a un detalle que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener en estos días que quizás hasta la fecha no teníamos por delante. Este truco puede darte una mirada que se agrandará, en especial si tienes la mirada en la que unos ojos marrones van a destacar por momentos. Toma nota de esta técnica que te hará decirle adiós el eyeliner de siempre.

Le vas a decir adiós al eyeliner

El eyeliner puede acabar siendo el que marque una mirada de lo más penetrante y bonita. Se ha convertido en una herramienta de esas que destaca y que puede acabar siendo la que nos haga ver el mundo desde otro punto de vista. Con algunas novedades que tocará ver en primera persona.

Esa mirada que tenemos que empezar a tener en cuenta algunos cambios que serán los que marcarán una diferencia importante. Es momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Los ojos son la parte más importante de un maquillaje que podemos y debemos empezar a descubrir desde el punto de vista que todo es posible. Con algunos detalles que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Será el momento de apostar por una técnica que puede acabar siendo lo que nos marque en estas jornadas que tenemos por delante.

El color marrón puede acabar siendo la excusa perfecta para maximizar una mirada que será el eje central de nuestro día a día. Por lo que, podremos conseguir ese cambio que quizás no esperaríamos.

El truco para agrandar tu mirada si tienes los ojos marrones

Los expertos de Maybelline en New York nos dan algunos detalles que pueden ayudarnos a lucir una mirada más grande. El maquillaje de excepción puede acabar siendo el que marque unos días en los que todo puede acabar siendo posible, con pequeños trucos que son esenciales.

Como comentábamos antes, los colores oscuros tienen un efecto reductor y esto no solo se refiere al maquillaje, también a la zona de las ojeras, que puede empequeñecer la mirada. Por eso lo primero que debemos hacer para conseguir un efecto de ojos más grandes es iluminar esta zona utilizando un pre-corrector de color o un corrector clásico.

El eyeliner blanco en la línea de agua es otro truco infalible ¡e instantáneo! Utiliza Tattoo Liner, semi-permanente y resistente al agua, roces y sudor e insiste en el extremo exterior para resaltar la separación entre las pestañas superiores e inferiores. Mucha gente utiliza colores oscuros sin saber que el resultado es totalmente opuesto ya que enmarca el ojo por dentro reduciendo su tamaño visualmente. Aplica el lápiz blanco también en la zona del lagrimal y conseguirás un efecto glow al instante.

Para conseguir una mirada más amplia, lo mejor es utilizar sombras de ojos en tonos nudes o rosados. Y, para terminar, aplicar una sombra con brillo en el centro del párpado, en el lagrimal y debajo del arco de la ceja.

Si usas un buen eyeliner, no debes olvidar seguir unos pasos que serán los que marcarán una diferencia importante en estos días que tenemos por delante.

Utilizar un delineado pegadito a las pestañas superiores rellena los huecos y enmarca la mirada dándole más profundidad. Al aplicarlo también a ras de las pestañas inferiores, se consigue una mirada más amplia.

El delineado cat eye también abre la mirada al alargar y elevar un poco el rabillo, sobre todo si haces la línea desde la mitad. Si eres amante de este maquillaje de ojos, no dejes de utilizarlo porque, además de no pasar de moda, hace que tus ojos parezcan más grandes y despiertos.

Pon en práctica estos trucos que pueden ayudarte a agrandar la mirada. Este juevo de colores puede acabar siendo el que nos acompañe en unas jornadas en las que realmente todo puede ser clave. Atrévete a descubrir una manera de crear un maquillaje que se adaptará a nuestras necesidades y la manera en la que queremos destacar nuestra mirada.