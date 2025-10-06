El pasado domingo, 5 de octubre, Gloria Estefan conquistó Madrid. En el marco del evento Hispanidad 2025 (una fiesta que celebra las diferentes culturas hispanas y la lengua española), la cantante realizó un concierto en Plaza Colón, enclave hasta donde se desplazaron más de miles de personas para disfrutar de la actuación de la latina, quien se subió al escenario coincidiendo con el 50º aniversario de su carrera. Es por ello por lo que cantó sus canciones más míticas, algo que hizo que muchos de los presentes se desmelenaran y disfrutaran al máximo con su repertorio, como fue el caso de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró como una auténtica fan de la cantante, bailando y cantando bajo las altas temperaturas que registró la ciudad durante la jornada.

«Por todo lo que nos use. Más de 600 millones de personas compartimos una lengua universal y una forma alegre de ver la vida. Celebramos con Gloria Estefan ser hispanos y estar en casa, en Madrid», escribía la política en sus redes sociales, donde también publicó un carrusel de fotografías en las que, además de posar con la artista, también aparecía disfrutando del concierto.

Para la ocasión, Ayuso escogió un top que se ha convertido en una de las prendas favoritas de su armario para esta temporada del año. Y es que es la tercera vez que recurre a ella para deslumbrar en importantes eventos. Se trata de un top fresco y fluido de gasa con estampados florales en tonos cálidos (naranjas, verdes y rojos) que sin duda es muy favorecedor para la mencionada. Cuenta con un cuello halter que deja los hombros al descubierto y aporta elegancia y sofisticación al look. En esta ocasión, lo acompañó con unos vaqueros wide leg y unas sandalias de doble tira negra a juego con un cinturón del mismo color con una hebilla dorada.

Isabel Díaz Ayuso y Gloria Estefan en Madrid. (Foto: Gtres)

La primera vez que Ayuso lució esta prenda fue en las Fiestas de la Paloma del pasado mes de agosto. Aunque esa no ha sido la única. Ya que tan solo unas semanas después, concretamente el 10 de septiembre de este mismo año, también lo eligió para acudir al plató de Espejo Público, donde fue entrevista por Susanna Griso.

Ayuso, una amante de la música

Además de ser conocida por su liderazgo político, también es sabido por todos que Isabel Díaz Ayuso es toda una entusiasta de la música. Y es por ello por lo que es habitual su presencia en diferentes eventos musicales. De hecho, hemos podido verla disfrutando de conciertos de Ricky Martín, Dua Lipa, Maná o Depeche Mode, entre otros muchos. Sin olvidarnos de su presencia en eventos de la magnitud de Mad Cool Festival. Algo que ha hecho que su asistencia al concierto de Gloria Estefan no haya sido extraña para nadie.

En los próximos días, la capital se está preparando para realizar otros conciertos en el marco de Hispanidad 2025, como el de Henry Méndez, Niña Polaca, María José Llergo, Alizzz o la fiesta Los 40 Global Show, unos espectáculos a los que, si su agenda se lo permite, es muy probable que Ayuso también acuda.