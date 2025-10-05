Mujeres y violencia: el escándalo que estuvo a punto de enturbiar la carrera de Patrick Dempsey

Patrick Dempsey ha sabido ganarse durante años el cariño del público gracias a su presencia en series tan icónicas como Anatomía de Grey y también en películas como Bridget Jones o Encantada, lo que le ha servido para forjarse una brillante trayectoria dentro del mundo de la actuación. Tanto es así, que se convertía en uno de los actores más solicitados y que ha conseguido reunir millones de fans alrededor del mundo.

Sin embargo, ciertos escándalos han conseguido empañar su imagen, y es que muchos aseguran que Dempsey podría tener un lado bastante oscuro. Una faceta no tan agradable, que habría llevado a varios compañeros de trabajo a denunciar su comportamiento. Hubo quien llegó a definir su trato con Dempsey como «estresante y traumático».

Patrick Dempsey en un photocall. (Foto: Gtres)

«Hubo problemas personales. Nada de índole sexual. De alguna manera, él estaba aterrorizando al set», desvelaba James D. Parriot, el productor ejecutivo de Anatomía de Grey. «Algunos miembros del elenco tenían todo tipo de trastorno de estrés postraumático con él. Tenía tanto control que sabía que podía detener la producción e intimidar a la gente», señalaba al respecto.

«La cadena y el estudio tuvieron reuniones con él. Creo que él estaba harto de la serie. No le gustaba la tener que venir todos los días a trabajar. Él y Shonda se atacaban todo el tiempo». Del mismo modo, parece que en ciertos momentos, Ellen Pompeo, la protagonista, también estuvo a disgusto con su compañero y pareja en la ficción. «Estaba frustrada con Patrick y se enojaba porque él no ponía ningún interés», declaraba contundente.

Patrick Dempsey y Eric Lane es una escena de ‘Anatomía de Grey. (Foto: Gtres)

Infidelidades y desencuentros dentro del set de Anatomía de Grey

«A ella le encantaba que las cosas quedaran bien», afirmaba. Simplemente no le gustaba que Patrick se quejara de que terminaban muy tarde o que había estado demasiado tiempo en el set cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él». Una situación sobre la que el propio actor se pronunciaba, alegando que las jornadas eran realmente extenuantes. De hecho, ese choque continuo dentro del equipo llevaba a Shonda Rymes, creadora de la ficción, a plantarse. De hecho, eso supuso su salida definitiva de la serie después de 11 temporadas dando vida al doctor Derek Sheperd.

Patrick Dempsey en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Una salida que también estuvo salpicada por un escándalo que afectaba de lleno a su vida sentimental, y es que Dempsey le habría sido infiel a su mujer detrás de cámaras con una joven que trabajaba en el set. El actor estaba casado con Jillian Fink y juntos tienen tres hijos (Talula, 18; Sullivan y Derby, 13). Una aparente «vida feliz» que se hacía añicos en 2015, cuando el actor le era infiel a su mujer con una joven que trabajaba en el set. Una deslealtad, que fue descubierta por la mismísima Ellen Pompeo (Meredith Grey), quien se puso furiosa ya que era íntima amiga de Jillian. Sin embargo, eso no supuso el final de su matrimonio, ya que terminaron reconciliándose.