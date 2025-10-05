Carmen Lomana desvela cómo ha sido la fiesta que ha montado Cayetano Martínez de Irujo en su boda

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han casado en Sevilla, concretamente en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, un templo que tiene mucho significado para la Casa de Alba. Tal y como hemos contado en LOOK, después de la ceremonia se dirigieron a Carmona, donde el duque tiene una finca llamada Las Arroyuelas que heredó después de la pérdida de su madre. Allí les estaban esperando sus familiares y amigos cercanos, entre los que se encontraban Carmen Lomana. Como no podía ser de otra forma, la empresaria se quedó hasta el final de la fiesta y a la salida habló con los reporteros que le estaban esperando para dar algunos detalles.

Carmen Lomana se encontró con Cayetano Martínez de Irujo en la iglesia, le saludó rápidamente y entró porque estaba a punto de llegar Bárbara Mirjan. De esta forma, pudo comprobar lo emocionado que estaba el aristócrata y así se lo ha hecho saber a un equipo de la agencia Gtres. La socialité ha explicado que su amigo estaba feliz, pleno y exultante, aunque lo que más le ha llamado la atención es la fiesta que tenía preparada en Las Arroyuelas.

Carmen Lomana en la boda de Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Después de abandonar la mencionada finca, Carmen declaró: «¡Cómo lo estamos pasando! ¡Cómo lo siguen pasando, fenomenal!. Están Los Alpresa ahí dándolo todo, hemos bailado. Ha sido la típica boda que te encanta, que dices, así me gustaría que fuera mi boda. Ideal, muy entrañable». Con estas declaraciones se confirma la primicia que adelantó este periódico. Recordemos que a primera hora de la mañana, contamos que los novios iban a abrir el baile nupcial con una canción de Sabina interpretada por la banda sevillana que ha comentado Carmen Lomana.

Una boda romántica y divertida

Carmen Lomana era una de las invitadas más mediáticas de la boda, así que no es de extrañar que los reporteros hayan hablado con ella para descubrir nuevos detalles. Siguiendo sus palabras, el hijo de la fallecida duquesa de Alba estaba encantado, más a gusto que nunca. «Mira, amor total, abrazándose… Cayetano muy emocionado y llorando con lo que es Cayetano, de serio y tal. Ha sido una boda preciosa, llena de sentimiento, de amor y de diversión».

Lomana también ha declarado: «Los novios han bailado muchísimo y muy bien, además con una música muy bonita. Han bailado ellos y luego con los hijos también». Siguiendo su información, el duque de Arjona ha salido a la pista de baile con su hija Amina y después le ha tocado el turno a Bárbara, quien ha tenido como acompañante a Luis, el otro hijo de Cayetano.

Cayetano Martinez de Sevilla y Bárbara Mirjan en el día de su boda. (Foto: Gtres)

No olvidemos que Amina ha tenido mucho protagonismo durante el evento. La joven se mantiene completamente alejada de los medios y no persigue la atención de nadie, pero todos han puesto los ojos en ella porque ha demostrado ser una de las grandes damas de la alta sociedad. Ha sido la madrina de la boda y ha lucido un vestido azul que ha impresionado al resto de invitados.

Carmen Lomana presenta a su novio

Carmen Lomana ha aprovechado la boda de Cayetano Martínez de Irujo para dar un paso importante: presentar a su novio, Antonio Gutiérrez. La colaboradora desveló en su programa de Antena 3 que estaba enamorada y que tenía pareja, pero hasta ahora no le había llevado a un evento de estas características. Tal y como ella misma ha comentado en tono de humor “ha matado dos pájaros de un tiro” y se ha quitado un peso de encima.

Carmen Lomana y su pareja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Lomana ha sido amable con los medios y ha dado nueva información sobre el evento más importante de la temporada. Ahora sólo hace falta esperar para ver los comentarios del resto de invitados.