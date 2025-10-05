Así ha sido la emotiva pedida de Alberto Herrera y Blanca Llandres dos semanas antes de la boda

Alberto Herrera y Blanca Llandres no paran de celebrar la vida. Hace unas cuatro semanas, la pareja anunciaba a los cuatro vientos una de las noticias más felices de su relación: iban a convertirse en padres. «El mayor regalo que nos ha hecho la vida», escribió la joven en redes junto a una ecografía del bebé. Ahora, después de un tiempo digiriendo la buena nueva, las familias de Alberto y Blanca y los amigos de ambos se han reunido para desarrollar la tradicional pedida de mano antes del enlace, que tendrá lugar el próximo sábado día 18 de este mismo mes de octubre.

Una jornada festiva que la propia protagonista ha descrito como «muy especial» en sus redes sociales y, a través de la misma vía, se ha mostrado muy agradecida con todos los que les han acompañado: «gracias y gracias», ha escrito acompañando a un carrusel de imágenes en el que muestran algunos momentos de la reunión. En una de las instantáneas, se puede ver a la pareja, muy emocionada, abrazada y con sus manos sobre la incipiente barriga premamá de la modelo y rodeados de ramos de flores. Unos gestos que vislumbran la ilusión con la que afrontan esta nueva etapa y la cantidad de detalles florales que han recibido de su núcleo duro.

Como no podía ser de otra manera, ni la familia del novio ni la de la novia se perdieron este evento. Carlos Herrera, Mariló Montero y Rocío Crusset arroparon al comunicador, que en la actualidad se dedica al mundo de la radio, una pasión que ha heredado de sus progenitores. En Instagram, la periodista y futura abuela ha compartido también un recopilatorio de fotos del emotivo momento con sus más de 125.000 seguidores: «Familia feliz, amigos felices», ha deslizado. En ellas se puede ver al clan unido y feliz por todo lo bueno que está aconteciendo en la vida de Alberto. También hay instantes que reflejan la buena sintonía que mantienen ambos entornos, ya que Mariló posa con semblante tranquilo y actitud distendida con la madre de la psicóloga, María de las Nieves Parejo.

Alberto Herrera y Blanca Llandres. (Foto: Redes sociales)

El look de Blanca Llandres

Para esta ocasión tan especial y que recordará para siempre, la joven ha elegido un vestido blanco con bordados étnicos repartidos en el bajo y el pecho en color mostaza y negro de Panambi. Una firma española a la que ya han recurrido más rostros conocidos como Isabel Díaz Ayuso o Lourdes Montes —prima de Blanca—, que han lucido el mismo diseño. Completó la apuesta con unas sandalias de tiras oscuras, accesorios dorados, maquillaje sutil y el pelo suelto.

Se trata de un estilismo que, hoy por hoy, ya no se encuentra disponible en la página web de la marca mencionada, tal y como hemos podido comprobar en este diario, ya que es de otra temporada. En su día tuvo un precio de en torno a los 300 euros, tal y como reflejó la revista ¡Hola!. Una información que el citado medio proporcionó cuando la mujer de Francisco Rivera lució esta pieza durante la celebración del 150.º aniversario de Bodegas Fundador, en Jerez de la Frontera (Cádiz), y se posicionó como una de las invitadas mejor vestidas.