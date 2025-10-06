María Dolores de Cospedal reaparece en la Feria de Otoño de Las Ventas

El pasado domingo 5 de octubre, la Plaza de Toros de Las Ventas, celebró el cuarto festejo de la Feria de Otoño 2025 -y que termina el próximo domingo 12 de octubre con toros de Garcigrande para Morante, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez- . Al igual que ocurre con San Isidro, el tendido se llena de numerosos rostros conocidos que no pasan desapercibidos. Como no podía ser de otra manera, el mundo taurino y político ha tenido representación y algunos famosos han disfrutado de esta afición, como ha sido el caso de María Dolores de Cospedal, José Ortega Cano o el empresario Luis Miguel Rodríguez, más conocido como El Chatarrero.

Los VIP que han acudido a Las Ventas

Desde el pasado jueves 2 de octubre, Madrid celebra su feria taurina en Las Ventas. Numerosas figuras del toreo como Morante de la Puebla, Pablo Aguado, Emilio de Justo o Ginés Marín, entre otros, han sido algunos de los protagonistas de este cartel, que terminará el próximo domingo, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, como es tradición.

José Ortega Cano en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Se trata de un evento que reúne a numerosos rostros conocidos que han apoyado abiertamente la tauromaquia. Entre ellos el maestro José Ortega Cano, que se dejó ver muy feliz en el callejón de la plaza el pasado domingo 5. El diestro acudió a esta cita en solitario, ya que su hijo José Fernando sigue en proceso de recuperación y Gloria Camila se encuentra concursando en Supervivientes. Sin embargo, desde hace un mes que el viudo de Rocío Jurado tiene un nuevo integrante en su casa: a su nieta Rocío, la descendiente en común de Michu -que falleció el pasado mes de julio-, y su vástago.

‘El Chatarrero’ acompañado por una misteriosa mujer en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Entre los VIP también se encontraba El Chatarrero, ex de Ágatha Ruiz de la Prada. Sabido es que el empresario es un gran aficionado a los toros y es habitual verle en el recinto siempre que hay un festejo. Sin embargo, no ha acudió solo, sino que estuvo acompañado por una misteriosa mujer.

María Dolores de Cospedal el pasado 5 de octubre en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Otra de las grandes protagonistas de la tarde fue María Dolores de Cospedal. La ex presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por el Partido Popular también estuvo en el callejón de la plaza. Cospedal siempre se ha declarado una gran aficionada a la tauromaquia y, de hecho, en varias ocasiones ha defendido esta fiesta popular. «De pocas artes se pueden recordar tantas expresiones en el lenguaje, en la tradición o en la forma de hacer que recuerden a una expresión artística como la referencia o expresión al mundo de los toros (…). «Es imprescindible que en una sociedad como la nuestra no se intente cercenar las manifestaciones culturales que forman parte de nuestro legado y que tenemos la obligación de pasar a generaciones futuras. También es un hecho económico de primera división», dijo en 2015 en la inauguración del primer Congreso Internacional La Tauromaquia como patrimonio cultural.