José Ortega Cano y otros famosos que no se han perdido la Feria de Otoño en Las Ventas

Como cada año por estas fechas, la plaza de toros de Las Ventas celebra una nueva edición de la Feria de Otoño. Los carteles los completan toreros de renombre y los taurinos no se quieren perder las tardes más prometedoras que va a acoger el coso madrileño. Ayer, sábado 4 de octubre, los tendidos estaban abarrotados y entre el público se encontraban algunos rostros conocidos como el diestro José Ortega Cano y el empresario Pedro Trapote, dos figuras muy asiduas a La Plaza 1.

La jornada prometía y es que dos de los maestros que conformaban el cartel cuentan con gran respaldo de los aficionados. Los toros de la ganadería Domingo Hernández embestían mientras Alejandro Talavante, Pablo Aguado y Jarocho —que confirmaba su alternativa— capoteaban las reses.

Pedro Trapote con amigos en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Tanto el extremeño como el sevillano y la joven promesa obtuvieron silencios en los seis. Jarocho lidió el primero de la tarde, Jienense, un toro castaño de 540 kilos. Después ha llegado el turno de Talavante, que se ha visto cara a cara con Retamero, un negro listón de 598 kilos. El tercer animal ha sido para Aguado, que se ha enfrentado a Limonero, un colorado bragado meano de 568 kilos. Y guardando el orden, el cuarto, Morado, un colorado ojo perdiz de 543 kilos; Germano, castaño de 580, y Cuarteto, negro listón de 589 kilos, han completado el lote de seis.

Pablo Aguado, Jarocho y Alejandro Talavante en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Los asistentes a la plaza

Como no podía ser de otra manera, el maestro José Ortega Cano no ha querido perderse esta cita y ha llegado a la plaza de toros entrando por la puerta de arrastre. El viudo de Rocío Jurado ha aparecido con un traje compuesto por una blazer de rayas, un pantalón crema, una camisa blanca y una corbata con estampado de flores en tonos azules. No se ha olvidado de las gafas de sol ni de su habitual sombrero para protegerse de los rayos solares.

José Ortega Cano en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Entre los asistentes también ha destacado el conocido empresario de hostelería Pedro Trapote, que tiene entre sus negocios discotecas como Joy Eslava o Pachá y la mítica churrería San Ginés. En esta ocasión ha acudido con un grupo de amigos y han admirado la corrida desde privilegiados asientos situados en la barrera del tendido. El cantante Kiki Morente tampoco se ha perdido la celebración y le hemos podido ver en las inmediaciones del recinto muy bien acompañado.

Kiki Morente y Josemi Rodríguez en el acceso a Las Ventas. (Fotos: Gtres)

Por último, cabe destacar la presencia del periodista Josemi Rodríguez, que atendió a la prensa y se mostró muy crítico con las decisiones que se están tomando en ciertos programas de televisión. «La figura del periodista es una cosa seria, no se puede hacer un circo», ha dicho rotundo y visiblemente molesto. «La clase periodista necesita algo con más categoría», ha verbalizado tajante. Todas estas afirmaciones estaban dirigidas a una misma diana, que no es otra que la faceta de reportero que ha desarrollado José Carlos Montoya —ex concursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes—, que ha cubierto la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan para el formato Vaya fama de Telecinco presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez.