«Estoy feliz y satisfecho», cuenta a LOOK el empresario Pedro Trapote amablemente. La vida le sonríe al empresario de hostelería más famoso de España y cuñado de Felipe González. Artífice de discotecas como Joy Eslava o Barceló, antes Pachá, y de la célebre chocolatería San Ginés vence a la Agencia Tributaria en la Audiencia Provincial de Madrid. La sentencia invalida las pruebas obtenidas que sirvieron para la acusación. Y le libra de pagar 40 millones de euros a Hacienda. «No es firme, pero es muy sólida», explica a LOOK, muy contento.

Pedro Trapote y Begoña García Vaquero en la Feria de Abril in Sevilla 14 Abril 2024. (Foto: Gtres)

Desde el campo, en Sevilla, en la finca Las Majadillas , donde pasta su ganadería brava, Pedro Trapote explica a LOOK que con esta sentencia «se ha puesto fin a 8 años de lucha y estoy feliz porque todo ha terminado». Tras pasar el lunes en el real de la Feria de Sevilla, hoy se toma un tiempo de descanso hasta la tarde de toros en La Maestranza. «Somos admiradores y locos de los toros y de la Feria», explicaba este lunes Pedro Trapote mientras llegaba acompañado de su mujer Begoña García -Vaquero, vestida de Missoni a la caseta de José Luis, El Turronero, dispuestos a pasar un día entrañable. Este lunes fue un gran día, con una gran noticia. Se queja de que «hace mucho calor en Sevilla» en tono de humor, y revela que el miércoles volverá a la Feria porque » las señoras tienen paseo en coche de caballos en el Real».

Pedro Trapote en La Maestranza.( Foto Gtres)

Todavía digiriendo la alegría, con buena voz y tranquilo señala que está «satisfecho» con lo conseguido por sus abogados capitaneados por Eduardo Ubano por él y por los suyos. «Cuando las cosas duran tanto, gravitan sobre uno y sobre la familia. Y Gracias a dios, ahora estoy feliz con esta noticia», añade.

José Luis López. (Foto: Gtres)

La Audiencia Provincial de Madrid le ha absuelto de una pena de prisión por un periodo de seis años y del pago de 40 millones de euros comprendidos entre multas e indemnización por responsabilidad fiscal. Finalmente, la Audiencia Provincial ha declarado nulos los registros en los domicilios sociales del empresario tras decretar la conocida como la doctrina “fruta del árbol envenenado”. Es decir, que una prueba que tenga una relación directa con otra que sea considerada como nula, se considerará automáticamente como nula también. De este modo, se ha reprochado a la Agencia Tributaria el uso de información que no había sido autorizada por el juez de instrucción y se ha considerado como prueba ilícita, atendiendo al artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Trapote de camino a los toros. (Foto: Gtres)

Pedro Trapote es una persona familiar, padre de familia numerosa y por ello precisamente se alegra mucho de la sentencia. «Me produce mucha satisfacción también a nivel familiar y por mis amigos; además me permite seguir trabajando y seguir generando puestos de trabajo», añade.

Pedro Trapote y su mujer Begoña. (Foto: Gtres)

La chocolatería San Ginés, donde recientemente disfrutó la artista Dua Lipa, va como un tiro. Hay establecimientos San Ginés alrededor del mundo, desde China a Miami, y todos con mucho éxito. «Tengo muchos años pero de salud estoy bien», confiesa el empresario. » Aunque la sentencia no es firme y se espera -quizás- recurso de Hacienda, Pedro Trapote está tranquilo. «La sentencia es muy sólida y está apoyada por la doctrina del Supremo», concluye confiado.