Ana Obregón Vs. Anne Igartiburu: 5 minutos antes de la cuenta atrás

Cristina Pedroche tendrá que ceder el privilegio de ser el centro de atención en las campanadas más atípicas del 2020, tras la crisis sanitaria de la COVID-19. Si en los últimos años, la esposa del chef David Muñoz era la auténtica reina de la velada de cotillón, en el paso hacia el 2021, deberá abrir paso a las que, sin duda, serán las auténticas protagonistas de los últimos minutos del año al que decimos adiós y de los primeros del esperadísimo 2021. Anne, encargada de dirigir las uvas de los españoles desde TVE sube a los primeros puestos del ranking gracias a su compañera en este complicado año. Ana Obregón reaparecerá frente a los españoles para hacer de maestra de ceremonias tras sufrir la mayor pérdida de su vida. El pasado 13 de mayo, el hombre de su vida, su hijo Álex, fruto de su relación con Alessandro Lequio, fallecía tras dos años de dura lucha contra el cáncer. Un descorazonador suceso que provocaba que la actriz y presentadora se encerrara en si misma y desapareciera de la faz de la tierra, pero sobre todo de la esfera pública. Un adiós que llegaba a su fin al anunciar su regreso a la pantalla con motivo de las campanadas. De este modo, Ana hará de tripas corazón para, como ella mismo ha afirmado, convertir su sufrimiento en un mensaje de amor a la sociedad para dar cerrojazo al año más dramático de su vida.

Una situación que transformará la emisión de las campanadas de la cadena pública española en objeto de análisis de todo lo que acontezca durante esos minutos. El estado de ánimo, las palabras de las protagonistas y, por supuesto, el look elegido por ambas presentadoras para la ocasión. Poco importa si Pedroche aparecerá con un chándal XXL transparente o si por el contrario se enfundará una túnica de cuello a pies como Demi Russo. Ana y Anne, Anne y Ana, serán las reinas de la noche y competirán en cariño y belleza en un duelo que, como no podía ser de otro modo, en esta ocasión quedará en tablas. Ya se sabe que Obregón ha confiado en el diseñador manchego Alejandro de Miguel para su gran prueba de fuego. El joven creador ha sido el encargado de memorables diseños de fiesta de celebridades como María Teresa Campos, Marina Danko, Carmen Lomana o la mismísima Reina Sofía. Para Ana, y aunque el diseñador sigue manteniéndose hermético sobre los detalles del diseño, ha creado un vestido que, como el mismo ha asegurado en una reciente entrevista a la revista Semana: “Ella ha estado involucrada en todo el proceso y me ha ayudado mucho (…) Aunque es el secreto mejor guardado, y no me corresponde a mí dar esta información, sí que diré que veremos a una Ana espectacular, elegante y estilosa. En esta ocasión hemos huido de las transparencias, excesos y brillos”. Se deduce de sus palabras que el look de Ana será completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora y, por supuesto no tratará de competir con la línea que hasta ahora se llevaba los titulares del día después.

No competirá pues ni con Cristina Pedroche, aunque si se verá frente a frente con su compañera Anne. La presentadora de Corazón TVE ha confiado nuevamente en su diseñador de cabecera y gran amigo, Lorenzo Caprile. Él ha sido el encargado de confeccionar los trajes de Anne en anteriores ediciones y, como ella misma ha dicho abiertamente su diseño cumplirá con la tradición: “Es largo, rojo, manga larga… es sencillo en el diseño y muy vistoso y tiene mucha luz”, explicaba a los compañeros de HOLA.com.

De ambas vistas, tanto en el caso de Obregón como en el caso de Anne deducimos que Ana dará un giro radical al estilo sugerente y sexy de otros años. Diseños que jugaban con la seducción gracias al amplios escotes, transparencias y excesos. Un estilo del que también presumía como presentadora top de los 90 y que ahora ha transformado en una versión más elegante y depurada ya que, como apuntan desde el atelier “ahora está en un momento diferente, mucho más madura y tranquila”. Ana se estrenó en la puerta del sol en el año 1994 junto a Joaquín Prat, ella misma lo contaba recientemente en sus stories de Instagram. Su vestido, cuajado en transparencias llamó la atención del propio Prat a pesar de que Ana se abrigaba bajo una capa roja de terciopelo. Un año después, Obregón, junto a su inseparable ‘Ramonchu’ dejó a España sin respiración con un espectacular diseño gris plata con cuerpo encorsetado y escote T irregular adornado con lazos blancos en maguitos y escote. Una década después, la presentadora se adelantó a la tendencia con un vestido satinado en color gris claro al más puro estilo Jean Paul Gaultier con originales cierres acordonados en los laterales y ‘balconette bra’.

En el histórico de Anne, por el contrario, es mucho más extenso que el de su compañera. Del año 2007 hasta hoy, Igartiburu ha comido las uvas en la Puerta del sol frente a la audiencia de Radio Televisión española. Es obligado destacar su debut en el año 2007 ya que, a diferencia del resto de ediciones, en diseño no fue ni rojo y sobrio. Al más puro estilo Jlo con detalles cuto ut en un diseño dorado ultra escotado, Anne presumió de curvas y sensualidad a golpe de melena ondulada. Un estilismo sexy al que dijo adiós en el 2008 donde arrancó su tradición de elegir el rojo como el color fetiche para la Nochevieja. En esta ocasión optó por la sencillez de un diseño palabra de honor que aderezó con un mantón de manila junto a Carlos Sobera, su compañero en aquel año. En el año 2009 Anne se agarró fuerte del brazo de Lorenzo Caprile para el diseño de sus looks y no le soltó hasta hoy. En su percha hemos podido ver dos piezas encorsetados, vestidos asimétricos, escotes de infarto, drapeados, transparencias bordadas… y todo en color rojo.

Este año no habrá ganadoras de duelos de estilo, solo compañeras en una esperanzadora noche que dirigirán nuestros pasos hacia un nuevo año rodeadas de un silencio ensordecedor que contrastará con el bullicio de otros años ya que, como hemos podido saber, no habrá público frente al mítico reloj. Solo las notas de Nacho Cano entonando probablemente el hit ‘Un año más’ de Mecano, con el que a muchos se emocionarán viendo reaparecer a Ana y , sobre todo, soñando con ‘el año que fue’ antes de que la COVID-19 sesgara la vida de medio mundo.

Fotos: TVE