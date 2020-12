Ana Obregón perfila su look para las Campanadas con una pista clave

Ana Obregón reaparece de nuevo. Empieza la cuenta atrás para uno de los días más especiales del año. Por ello, la promoción de las Campanadas de RTVE ha puesto todo en marcha. Ana Obregón, una de sus protagonistas está retomando poco a poco sus compromisos profesionales tras la muerte de su hijo, Álex Lequio. Será, junto a Anne Igartiburu la encargada de decir adiós a este atípico 2020. Como era de esperar, el look que llevará la noche del 31 de diciembre tiene en vilo a todo el mundo.

Hace unos días, su compañera de escena anunció que ella vestiría de rojo, un diseño de Lorenzo Caprile, pero de Ana Obregón no se sabe nada, por el momento. Sin embargo, puede estar lanzando pistas con sus últimos estilismos, pues en la presentación de las Campanadas 2020 de RTVE, la actriz ha lucido un espectacular vestido midi en color negro con escote en corazon y dos detalles de brillantes plateados a ambos lados a la altura de los hombros.

Un vestido firmado por Alejandro de Miguel, mismo diseñador que tuvo el honor de diseñar el vestido que llevó hace unas semanas durante su reaparición televisiva. Si bien esta vez se ha decantado por el color negro, en aquella ocasión lo hixo con uno en color champán. La actriz que perdió a su hijo, Álex Lequio el pasado 13 de mayo, cuando aún no se había iniciado la desescalada no pudo celebrar un funeral con sus amigos y allegados, por lo que hizo una misa posterior donde también lució un vestido midi con vuelo del diseñador español.

Se puede decir que Alejandro de Miguel se ha convertido en el diseñador de cabecera de la intérprete de ‘Ana y los 7’, por lo que puede ser una de las pistas que apuntan a que el look que luzca en Nochevieja este bajo su firma.

Quedan apenas dos semanas para que llegue la gran noche, y por el momento, el outfit de Ana es todo un misterios. Hace unos días, su compañera de Campanadas, Anne Igartiburu confesó que ella iría con un vestido rojo, de manga larga del diseñador, Lorenzo Caprile. Sin embargo, reveló que Ana no llevaría el mismo color que ella, por lo que ese color queda descartado del diseño que lucirá finalmente cuando despida el año desde la Puerta del Sol. Esta vez, vacía debido a las restricciones sanitarias causadas por la pandemia del coronavirus que han provocado que la Comunidad de Madrid tome medidas para frenar la expansión del virus.

A través de las redes sociales tanto de Anne como de Ana quisieron transmitir cómo se sienten al formar parte, un año más de RTVE. Por su parte, la madre de Álex Lequio ha expresado: «Mi primer día de grabación en casi un año para la promoción de las campanadas. Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme , volver a mi profesión y a la vida. Pero tú , mi Aless , me distes fuerzas y luz … con tu amor que atraviesa el infinito . Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa , pensé en todos los que luchan contra el cancer , el covid , enfermedades terminales, etc… y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos». También quiso dar las gracias a su amiga y compañera, Anne Igartiburu. «Gracias a @anneigartiburu por su calidez y sensibilidad y a todo el magnífico equipo de @rtve «, dijo en una de sus publicaciones de Instagram.