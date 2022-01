La americana color café de Bershka más noventera

Con la rapidez con la que llegan las nuevas tendencias al mundo de la moda, en nuestro armario también necesitamos básicos atemporales que puedan sobrevivir más allá de los tres o cuatro meses que duran las compras de temporada. Prendas que nos ayudan a vestir bien todo el año el año y que nunca envejecen, como vaqueros, jerséis de punto y, por supuesto, americanas. La americana es una pieza clave que nunca pasa de moda, y esta de la nueva colección de Bershka es la base perfecta para cualquier look de entretiempo.

Nos gusta muchísimo porque es un mix de todo lo que está de moda en estos momentos. Por un lado, el estilo oversize, que, aunque asusta un poco por suma algunos kilos de más, podemos lucir con muchísimo estilo. El truco está en suavizar el volumen de la americana con unos pantalones o una falda de talle alto que marquen la cintura y un top corto.

Y, por otro lado, el efecto piel. Este tejido se presenta como una de las grandes tendencias de 2022, y ofrece un mundo de posibilidades a la hora de combinarlo. No hay normas, y todo depende del resultado que queramos conseguir. Las estilistas e influencers ya han caída rendidas a los encantos del efecto piel, y nosotras no queremos quedarnos atrás.

Confeccionada en 100% poliéster, la americana de la nueva colección de Bershka es de color café es un básico al que seguro que sacamos muchísimo partido de cara a la primavera, tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Si nos apetece un look cómodo y no queremos complicarnos mucho la vida, podemos combinar la americana efecto piel con unos pantalones vaqueros estilo culotte, un top corto en color blanco y unas zapatillas. Un claro ejemplo de que la comodidad y la elegancia no están reñidas.

Si tenemos una reunión de trabajo o una comida con las amigas, podemos elegir unos pantalones de traje en color beige y una camisa blanca. Como calzado, tenemos varias opciones a nuestro alcance, como unos botines de tacón o unos mocasines.

La americana está a la venta en la tienda online de Bershka por 29,99 euros en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la L. Por ahora están todas disponibles, pero seguro que no tardan mucho en agotarse porque la relación calidad-precio es inmejorable.