Oficialmente no ha llegado el verano, pero quedan tan solo unas semanas. Y eso solo se traduce en dos cosas: buen tiempo y planes donde el agua es el gran protagonista. Las temperaturas ya incitan a esos chapuzones para apaciguar el calor, y que mejor manera que hacerlo luciendo las tendencias del momento. Lo mejor de todo es que Amazon Essentials tiene la solución, pues en su catálogo de ofertas se puede encontrar un bañador para hombre de secado rápido que está arrasando entre los artículos más vendidos. Un producto que tiene un 4.6 sobre 5 de valoraciones y más de 10.000 comentarios de usuarios que recomiendan esta prenda tan imprescindible para la temporada estival.

Está disponible nada más y nada menos que en 19 colores, además no solo se puede encontrar en liso, sino que también los hay con los estampados más novedosos. Lo mejor de todo es que hay desde la talla XS hasta la XXL y se adapta a todo tipo de siluetas al tener un cordón en la cintura que se ajusta. Es cómo y fresco y está realizado en 100% nailon, un material resistente que garantiza que el tejido no se deteriore pese al uso o a otros factores como la crema, la sal, el cloro, entre otros. En definitiva, es un traje de baño todoterreno que, además, tiene un precio ‘low cost’ y por 10.57 euros puede ser tuyo.

No obstante, hay que tener en cuenta una característica que ha revolucionado a todos aquellos que se han decidido a comprarlo para lucirlo este verano. Este bañador de hombre es de secado rápido por lo que evitará la humedad y será más confortable aún si cabe. En cuanto al diseño, es de estilo recto y tiene dos bolsillos a ambos lados con cierre de velcro. Ideal para no perder los objetos que se guarden. “El tejido se seca rápidamente. Es lo que esperaba. Muy buena calidad, como todo lo que he comprado en Essentials”, cuenta un comprador.

«El bañador tiene un diseño muy bonito y favorecedor. Son prácticos los bolsillos (dos exteriores y uno interior). Y, además, la tela no se arruga, es suave y de secado rápido. La única pega es que las tallas son amplias, pero, por lo demás, perfecto y muy recomendable», añade otro usuario sobre el producto estrella del verano.

Sea como fuere, Amazon se ha convertido también en un gran aliado textil para los hombres, pues la calidad-precio de sus productos ha llamado mucho la atención tanto de clientes como de posibles compradores.Tanto es así, que cada vez son más prendas de ropa las que vende la compañía estadounidense. Lo mismo ocurre con los trajes de baño o bikinis de mujer, que propone la tienda online. Sin duda, una alternativa para los amantes de la moda y el ‘low cost’.