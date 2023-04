Alpargatas: las favoritas de la Reina Letizia y sus hijas y ‘sucesoras’ de los tacones

La primavera ha llegado, y con ella la subida de las temperaturas. Es por ello que es hora de dejar atrás las botas y los calzados más abrigados para dar paso a otros más vivos, más coloridos y más frescos, como es el caso de las alpargatas. Estos zapatos son unos de los más cómodos y versátiles por estas fechas, motivo por el que poco a poco están consiguiendo desbancar a los tacones tal y como los conocemos. Tanto es así, que firmas como Vidorreta se han puesto manos a la obra para hacer de las alpargatas nuestras mejores aliadas de cara a la temporada estival, algo que están consiguiendo con creces gracias a la creación de este tipo de calzado para todos los gustos.

Ya sean en colores pastel o flúor; estampados de flores, liberty o geométricos; o en tejidos de punto, algodón o lino, las alpargatas han llegado para quedarse, estando disponibles tanto en esparto como en yute en cinco estilos que no van a pasar desapercibidos en los próximos días. El primero de ellos es el de la alpargata plana ya sea a mayor o menor altura. Estos zapatos son el perfecto sustituto de las sandalias, las bailarinas o incluso los tacones, combinando con looks más elegantes como los vestidos, u otros más rutinarios. Además, en la marca mencionada previamente están disponibles por un precio que gira en torno a los 80 euros dada su calidad.

Por otro lado, llaman también especialmente la atención las alpargatas de cuña, todo un clásico que ha conseguido dejar en un segundo plano a los tacones gracias a su capacidad para hacer crecer unos centímetros a la persona que las lleva sin tener que caer en la incomodidad. Y es que, están disponibles en estampado liso, vichy, crochet o purpurina, todos ellos combinables con colores neutros o vivos, o más o menos tacón. Sin embargo, se trata de un diseño muy utilizado con el paso de los años, motivo por el que las de estilo mule están poco a poco colándose en los catálogos de diferentes firmas de calzado al ser estas últimas unas de las favoritas de las personas que saben de moda y mucho.

Por último, pero no menos importantes, están también presentes las alpargatas metalizadas, siendo esta tonalidad una de las más aclamadas del invierno y apunta a serlo de cara a los próximos meses tanto en pantalones como en bolsos, accesorios, botas y cómo no, alpargatas, estando presente en todas ellas ya sean de cuña o de plataforma. No obstante, también existen las que presentan abalorios, poniendo así un toque de brillo a todos y cada uno de los estilismos para mezclar un diseño basado en la vanguardia a la par que la tradición sin caer en los convencionalismos y en la sencillez para abrir aún más si cabe un abanico de posibilidades que no deja de crecer.