Adiós a los tacones: el truco viral que utilizan todas las famosas para parecer más altas

Si crees que te faltan algunos cm, no pasa nada, el buen perfume viene en frasco pequeño. Ahora bien, si quieres igualmente verte más alta y estás algo harta de los tacones (algunos son cómodos, pero la mayoría sabemos que al final del día acaban haciendo daño a nuestros pies), hay una sencilla técnica que usan las famosas para parecer más alta. Desde el peinado a la forma de vestir.

Realmente son trucos bien sencillos que seguro hemos llevado a cabo alguna vez y que hacen que Shakira, Eva Longoria o Aitana usen para ganar altura. Seguro que, si cambiamos nuestro look y nos hacemos un peinado de lo más actual, estilizaremos la figura. Se trata de emular a las estrellas que han sido asesoradas y ahora tú también puedes hacer posible.

La sencilla técnica que usan las famosas para parecer más altas

Según peinado

Con un moño bien alto seguro que creces, y no hace falta demasiado porque con recogerte el pelo a lo alto verás que en seguida surge el efecto.

Desde el centro de Jean Louis David, aconsejan varios peinados para crear este sencillo efecto. Si llevas el pelo más bien corto, entonces es más fácil ganar algunos centímetros. «Esto no quiere decir que las chicas con el cabello largo no puedan parecer más altas. Al contrario, cuando tienes el pelo largo, puedes hacerte un recogido en la parte alta de la cabeza como un moño alto y pegar bien el cabello de los laterales. El contraste entre los lados completamente pegados y el volumen del moño en la parte alta te hará «crecer».

Si es corto, bastará con que tu melena corta tenga volumen en la parte superior. «Para darle un toque perfecto, «aplasta» un poco los laterales. El contraste entre estos dos efectos te hará ganar algunos centímetros», según los profesionales del centro.

El color que elijas en tu pelo también tiene mucho que ver. Si optas por una coloración más bien clara, entonces determinados mechones te ayudarán a ganar en profundidad, por lo que parecerás más alta. Pídele a tu peluquero que trabaje tu coloración en profundidad. El resultado será más visible y no tendrás que preocuparte por tu peinado en el día a día.

Una melena algo larga y lisa no nos permitirá parecer más alta, pero si tienes media melena, ligera y con ondas, verás cómo destacas. Los expertos de este centro nos dejan un truco más: combinar los trucos capilares con los trucos de moda. De esta forma, la atención se centrará sobre tu look y todo el mundo quedará fascinado con tu melena.

Vestir de negro

Es el tono más elegante por excelencia, además de que va bien con todo lo que te pongas y para cualquier ocasión. Siempre se ha usado este color para parecer algo más delgada, pues resulta que también es perfecto para verte algo más estilizada.

Pantalones largos: una sencilla técnica

Los pantalones tipo pirata o que llegan hasta la rodilla no suelen beneficiar a las más bajitas. En cambio, se aconseja llevar un tipo de prenda más larga, casi hasta el suelo, y si es ancha mucho mejor. De esta forma, por un lado, podemos llevar unas plataformas debajo y ni se ven, y por otro, siempre nos va a estilizar nuestra figura mucho más.

Gorros y sombreros

Seguro que lo has visto en más de una celebrity. Es especialmente notable en eventos más sofisticados como bodas y otros. Cuando llevamos un complemento como puede ser un gorro o sombrero (no hace falta que sea siempre el ultimo del mercado) también una gorra en lo alto para diario, entonces nuestro look se eleva.

Look monocromático

Según Lolita Moda, uno de los mejores consejos de moda para conseguir unos centímetros más de estatura es utilizar ropa del mismo color, tanto en la parte superior como en la inferior. Con esto le das continuidad a la figura.

Los mejores colores para este tipo de looks son el negro (ya comentado antes), azul marino y gris. El look monocromático no quiere decir que debes llevar el mismo tono en toda la ropa. Puedes jugar un poco con las distintas tonalidades de la misma gama de color. Es decir, puedes utilizar un top negro y luego un pantalón marrón o bien gris oscuro.

También aconsejan dejar el color más oscuro para la parte de abajo. Por ejemplo, una camisa azul con unos jean marinos. Combínalos con calcetines y zapatos en la misma gama de color. Esto permitirá alargar las piernas, por lo tanto, te verás más alta.