Di adiós a la plancha y apuesta por la moda inteligente: así es la ropa antimanchas y antiarrugas

Aunque el día de San Valentín ya ha pasado, hay algunas personas que han aprovechado este fin de semana para intercambiarse regalos sin hacer mucho caso a la celebración exacta de la que es considerada la jornada más romántica del año. Y es que, aunque hay personas que recurren a los clásicos como las flores o los bombones, hay otras que prefieren ser más prácticas y dar a su pareja un artículo del que puedan hacer uso a largo plazo. Es por ello que algunas marcas ya se han puesto manos a la obra para sacar a la luz una serie de propuestas que prometen ser ya todo un éxito.

Este es el caso de Sepiia. Su propuesta de esta temporada no es otra que la de regalar tiempo a los que más queremos, razón por la que ha creado una nueva gama que se basa en prendas que cuentan con propiedades antimanchas, antiarrugas y neutralizadoras del olor, permitiendo ahorrar horas de plancha y lavados a quien las usa, así como en la factura del agua y de la electricidad. Es por ello que esta firma supone un ejemplo de cambio para la industria, trayendo consigo una propuesta revolucionaria y que nada a contracorriente con moda atemporal diseñada para durar, y tecnología que hace que se necesiten menos lavados y que la plancha ya no forme parte de nuestros planes, cuidando así del medioambiente, del futuro y de nuestro bolsillo.

Una oportunidad a la moda eficiente

Los jóvenes, a través de redes sociales y del universo 2.0 en general, ya han dejado entrever que lo de planchar la ropa forma parte del pasado, optando por looks mucho más sencillos que no requieran nada más que el uso de la lavadora, para así ahorrar tiempo y dinero en luz que supone conectar un artilugio más a la corriente. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora no había habido ninguna marca que se hubiera alineado con esta nueva tendencia para hacer la vida de la gente mucho más fácil, motivo por el que Sepiia ha querido dar un paso al frente para incitar a todo el mundo a que no invierta su economía en cosas que realmente no necesitan, como es el caso de la moda efímera, basada en ropa hecha muy lejos de España que vamos planchando y lavando para seguir acumulando en el armario por tiempo indefinido, hasta que acapara el fondo del clóset sin mucho protagonismo.

La firma mencionada aboga a favor del medioambiente, creando sus prendas textiles a través del proceso circular con un claro ahorro en agua y en dióxido de carbono para fabricarlas. Y es que, aunque a priori parezca que esta ropa es un poco más cara que la propia del fast fashion, lo cierto es que supone un ahorro a largo plazo tanto monetario como de tiempo, siendo ya todo un descubrimiento.