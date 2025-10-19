Adiós a la papada: el ejercicio que recomienda una cirujana plástica que funciona

Hay un ejercicio que recomienda una cirujana plástica que funciona y te ayudará a decirle adiós a la papada. Este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en cuenta. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas fechas que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de saber qué podemos hacer para ganarle la batalla a este problema estético que afecta a cada vez más y más personas. Son cambios en el cuerpo que se vinculan al aumento y la disminución de peso, una papada que puede estar presente aunque ya no tengamos esos kilos de más. Le puedes decir adiós a la papada sin pasar por el quirófano.

La papada tiene los días contados

El ejercicio que recomienda una cirujana estética

HCB Hospitales nos explican desde su blog una serie de ejercicios que nos servirán para eliminar la papada de la mejor manera posible:

Ejercicio 1 – Eliminar la papada con besos al techo

Levanta la cabeza hacia el techo.

Una vez levantada simula un beso al aire y quédate en esa posición unos 10 segundos.

Relaja los labios y baja suavemente la cabeza.

Repite el movimiento de 10 a 15 veces seguidas.

Ejercicios para quitar la papada

Ejercicio 2 – Reducir la papada con movimientos rotatorios

Coge asiento en el suelo, mantén la espalda recta y los brazos extendidos a ambos lados.

Estira el cuello hacia delante.

Gira el cuello en la dirección de las agujas del reloj y mantenlo en esa posición unos segundos.

Vuelve a poner la cabeza mirando al frente y repite hacia el lado contrario.

Repite el movimiento de 10 a 15 veces seguidas.

Ejercicios para quitar la papada

Ejercicio 3 – Eliminar la papada con sonrisas

Mantén los dientes encajados y sonríe todo lo que te sea posible.

Aguanta unos segundos en esa posición. Sentirás tensión en las mejillas y en el cuello.

Lentamente regresa a la posición original.

Repite el movimiento de 10 a 15 veces seguidas.

Ejercicio 4 – Reducir la papada vocalizando

Pronuncia una vocal de forma exagerada y manteniendo la boca abierta unos segundos.

Realiza el ejercicio con una vocal tras otra.

Repite este ciclo 5 veces seguidas.

Puedes ser constante con estos ejercicios para acabar consiguiendo aquello que deseas, un cuerpo en plena forma con ciertos detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Una papada que llega con el paso del tiempo puede acabar desapareciendo por completo a una gran velocidad. Es cuestión de ponerse a ello.

Sé constante y nunca está de más realizar algunos pequeños detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Ante cualquier duda, nunca está de más recurrir a un experto que pueda ayudarnos a despedirnos por completo de este problema estético.