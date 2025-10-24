Adiós a la manicura francesa: las mujeres más elegantes llevan tonos marrones

Las uñas toasty son plena tendencia que se llevan este otoño y son un signo de distinción de las mujeres más elegantes. Es hora de dejar atrás un tipo de manicura que quizás hasta ahora no vamos a ver llegar de una forma que hasta la fecha no sabíamos. Estas manos que pueden ser la mejor carta de presentación posible se pueden vestir de gala gracias a una serie de peculiaridades que vamos a poder descubrir.

Antes que nada, aunque nos hagamos las uñas en casa o en algún centro de belleza, es importante estar preparados para lucir el tono de temporada. Vamos a hacer realidad una serie de cambios que pueden acabar marcando más de una sorpresa a la hora de ver en nuestras manos estos elementos que acabarán siendo los que nos afectarán de lleno. Estaremos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos harán despedirnos por completo de la manicura francesa de una forma que no esperaríamos. Hay otras maneras de lucir uñas perfectas y estos expertos saben muy bien, cómo conseguir que luzcamos unas buenas uñas.

La manicura francesa se despide por completo

Esta temporada vamos a tener más opciones, además de la clásica manicura francesa, en su lugar, nos enfrentaremos a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estas uñas que pueden ser la mejor presentación posible deben estar bien cuidadas.

Tenemos que mostrar en nuestras manos este arte que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Son tiempos de intentar empezar desde cero con ciertas novedades que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener por delante.

Esas manos que pueden pecar de ser demasiado simples ganarán protagonismo, poco a poco y con la llegada de novedades que les darán el acabado que necesitamos. Es momento de darnos un pequeño respiro y hacerlo de la mejor forma posible.

Más allá de la manicura francesa que se traduce como la elegancia personificada. Podremos conseguir un acabado de 10 con pequeños elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante y que serán claves.

Definiremos el estilo más otoñal posible con una tendencia que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni tenido en mente.

Estas son las uñas toasty que se llevan en otoño

Tal y como nos explican los expertos de Sara Beauty Longue: «El marrón chocolate se ha convertido en un elemento básico sofisticado para el vestuario de manicura de otoño. Ya no es un tono de fondo, este color ocupa un lugar central con su capacidad para complementar cada tono de piel y atuendo. Ya sea en gel brillante, acabado mate o superposición cromática, los tonos chocolate ofrecen elegancia atemporal. Los tonos de caramelo cálidos y lechosos son el término medio perfecto entre el nude y el atrevido. Su suavidad y cremosa riqueza combina maravillosamente con tejidos acogedores, abrigos de camello y botas de ante. Como esmalte independiente o combinado en mezclas ombré, las uñas de caramelo ofrecen una opulencia sutil».

Siguiendo con la misma explicación: «El sabor otoñal por excelencia es ahora un color de uñas imprescindible. Los tonos inspirados en la calabaza van desde la canela apagada hasta la calabaza vibrante, añadiendo un toque de temporada sin abrumador. Este tono prospera en looks minimalistas o como acento en un diseño de arte de uñas. Las uñas de caramelo o chocolate hacen una declaración refinada. Este enfoque minimalista permite que el color en sí brille, especialmente cuando se combina con un gel de alto brillo o una capa superior mate suave. Es elegante, editorial y con estilo sin esfuerzo. Chrome sigue siendo fuerte, y este otoño, tiene un giro acogedor. Las uñas cromadas naranja calabaza añaden un borde elegante y futurista a una paleta cálida y nostálgica. Úselo como un juego completo o un solo clavo de acento para el impacto. Las uñas degradadas están recibiendo una actualización de otoño. Imagina un desvanecimiento lento de una rica base de chocolate a una punta de caramelo lechoso, creando un efecto «rrogado» que es a la vez divertido y pulido».

Busca tu propio estilo, opta por los colores chocolate, café y ese tostado que nos recuerda a las hojas que este otoño acabarán llegando tarde o temprano. Sin duda alguna, estamos en la estación del año en el que todo puede acabar siendo posible.

Este tipo de manicuras las podemos hacer en casa o en manos de unos especialistas que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días. Hazte con las uñas de moda de una manera que puede acabar siendo esencial.