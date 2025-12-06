Adiós al frío invernal: el abrigo plumífero de Zara que combina con todo y te va a salvar este invierno
Con la llegada del frío, todas queremos estar calentitas con las mejores prendas. Una de las opciones es abrigarse con jerséis y el abrigo plumífero de Zara que está en dos colores y con el que será más fácil decir adiós al frío invernal. En Zara lo compras por varias vías: desde la App, la web y en la tienda física.
Este tipo de abrigos son de alta calidad y suelen durar variedad de temporadas. Por esto, su precio debe ser acorde con los materiales fabricados. Y aunque Zara tiene cantidad de anoraks parecidos, también hay variedad de precios, y esta prenda no es de las más caras. Ya puedes darte prisa porque quedan pocas unidades, según informan desde su web. El plumífero con capucha repelente al agua es uno de los abrigos estrella de este invierno.
El abrigo plumífero de Zara
Zara vuelve a ser referente indiscutible en el mundo de la moda accesible, ofreciendo prendas cuidadosamente diseñadas, originales y alineadas con las últimas tendencias internacionales.
En dos colores, negro y blanco, es un plumífero confeccionado con relleno de 60% plumón y 40% pluma. Con los mejores materiales: tejido cortavientos y repelente al agua, evitando que el aire penetre cuando se expone a vientos de alta intensidad y que te mojes cuándo estás expuesto a llovizna durante periodos de corta exposición. Lo que buscabas desde hace tiempo.
Esta prenda proporciona confort térmico en entornos fríos a unas temperaturas de referencia en función del nivel de actividad, con 7ºC para actividad baja y -22ºC para actividad moderada.
Presenta diversos detalles como un cuello subido con forro interior y capucha efecto pelo desmontable y ajustable con cordones.
- Manga larga con puño interior.
- Bolsillos delanteros con forro polar interior y cierre de cremallera.
- Cinturón elástico.
- Cierre frontal con cremallera oculta y botones a presión.
- Materiales resistentes y cuidados
- Baja temperatura
- Resistente al agua
- Cortavientos
Prenda repelente al agua
El tejido repele el agua al contacto y ayuda a evitar que te mojes cuando te expones a una lluvia ligera durante breves periodos de exposición.
Cortavientos
Esta prenda proporciona una excelente protección cuando se expone a condiciones muy ventosas.
Aislamiento térmico con índices de temperatura
Esta prenda proporciona confort térmico en ambientes fríos dentro del rango de temperaturas especificado para baja actividad (7ºC) y actividad moderada (-22ºC).
El tejido evita que el aire penetre cuando se expone a vientos de alta intensidad.
Composición
- Exterior: tejido principal en 100% poliéster
Adornos en
- 67% modacrílica
- 20% acrílico
- 13% poliéster
Forro
- 100% poliéster
Relleno
Tejido principal
- 60% plumón pato blanco
- 40% pluma
Tejido secundario
100% poliéster
Cuidados para la prenda más especial del invierno
Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.
Guía para el cuidado de la ropa
- Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto
- No usar lejía / blanqueador
- Planchar máximo 110ºC
- Lim.Seco tetracloroetileno
- No usar secadora
Recomendaciones generales para cuidar la ropa
Tiende la ropa
La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.
Airea tu ropa
Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.
Combinaciones con el abrigo plumífero de Zara
Look moderno
- Body ajustado en color negro
- Chaqueta de cuero debajo del plumífero
- Botas altas
- Collar llamativo o joyería.
Look para viajes o escapadas
- Pantalones cómodos
- Chaqueta ligera
- Camiseta holgada
- Tenis resistentes
- Mochila camel para aportar estilo sin perder funcionalidad
Look casual de día
- Prendas: jeans rectos, camiseta básica y chaqueta vaquera.
- Calzado: zapatillas blancas o botines planos.
- Accesorios: gafas de sol y pañuelo estampado.
- Perfecto para salidas informales o días de compras.
Precio del abrigo plumífero de Zara
Como hemos destacado, tenemos un abrigo de calidad, de diseño, en dos colores a escoger y que nos servirá años para estar calentita.
Su precio es de 89,95 euros en variedad de tallas. Ya puedes escoger la tuya antes de que se acabe. Y sabes que tienes dos colores: en negro, el que siempre queda bien y combina con todo, y el blanco es también uno de los más apreciados por la gran parte de las compradoras.