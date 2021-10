Sabemos que los complementos llegan a dar luz y vida a toda clase de pelo. Así, los accesorios para el cabello en otoño son lo más y elevan nuestro look. Esta es la guía para llevarlos mucho mejor pues no siempre se consigue que queden como esperamos.

Por esto, y según Cabello Experience, siguen lanzándonos propuestas creativas que nos animan a explorar e incluso a jugar con ellos.

Semirrecogido alto ¿qué llevar?

Para este peinado va bien llevar un scrunchie. Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria), comenta que si trabajamos la textura del pelo, realizando unas ondas o con un acabado pulido, peinando las puntas hacia afuera, el scrunchie deja de verse tan informal.

Diademas, el complemento que siempre va bien

Son elegantes, pero informales a la vez, pues todo depende del tipo de complemento. Así, el brillo acompañando la diadema ya crea un peinado perfecto con cualquier look y ocasión. Si queremos un resultado más retro, peinaremos el flequillo hacia un lado, ligeramente hacia abajo y le daremos cierto volumen a la coronilla, según afirma Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde (Málaga).

Qué llevar para los moños altos

Es uno de los peinados que mejor quedan para tipo de ocasiones. Y no solamente para un evento, si no en aquellos días donde nuestro cabello no luce nada. En este caso, como complemento, los expertos señalan los pañuelos y las cintas quieren seguir divirtiéndose con nuestros recogidos.

De hecho, incorporan pañuelos o piezas de tejido como si de un nuevo mechón de pelo se tratase. Así lo reconoce Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona), que explica que si queremos un acabado messy, lo mezclaremos con el pelo. Si buscamos un resultado más formal, los usaremos entonces alrededor de los moños.

Pañuelos, realmente dinámicos

Siempre van bien los pañuelos, al considerarse accesorios para el cabello en otoño y de todos los tiempos. «Los pañuelos van a ser un complemento indispensable siempre escogiendo el tono para complementarlo con el resto del look. Los podemos llevar inspirándonos en los cincuenta y sesenta, cubriendo la cabeza y anudados en la barbilla”. Según Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

En todo caso, los accesorios no pasan de moda y siempre estarán con nosotros porque aportan ese toque de distinción bien diferente a cada peinado. Nos dan un look especial y además personalidad porque cada uno es distinto. Sigue esta guía y triunfa.