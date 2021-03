Pañuelos-mascarilla: lo último que necesitas para elevar tus looks

Desde que hace un año estallase la alerta sanitaria por la crisis del coronavirus, la mascarilla ha empezado a formar parte de nuestro día a día de manera inexorable. Son muchos los que optan por las básicas higiénicas, mientras que otros prefieren las de tipo FPP2, que aseguran una mayor protección frente a los contagios. Sin embargo, al margen de su principal característica, que el la defensa contra el virus, las mascarillas también se han convertido en un elemento distintivo que se adapta a los diferentes estilismos gracias a múltiples opciones. En este aspecto, las de tela son la versión más popular, con diseños capaces de combinar con los outfits de diario y con otros de fiesta, sin perder el sentido inicial de elemento de protección.

Una de las primeras en dar un paso más en esta línea fue la it girl norteamericana Olivia Palermo. La socialité sorprendía adaptando un clásico pañuelo como medida de protección frente al virus, aportando un toque extra de sofisticación y elegancia a la nueva normalidad. No ha sido la única que se ha sumado a esta idea y han hecho del pañuelo la forma más elegante de lucir mascarilla. La propia Palermo promovía a través de las redes el reto #WearADamnMask, con un vídeo en el que explicaba que basta con elegir un pañuelo bonito y ponerlo sobre la mascarilla quirúrgica para lograr un look digno de fashionista. Aunque en el caso de Olivia lo que hacía es colocar el pañuelo sobre la mascarilla, lo cierto es que ya son varias las firmas que apuestan por mascarillas en este formato.

Una de ellas es la firma española Kausi. En la actualidad cuentan con una serie de modelos a la venta en su página web por un precio de 42 euros cada uno. Su idea combina una mascarilla certificada con un pañuelo estampado, de manera que cuenta con la goma elástica para las orejas y los extremos para atar el pañuelo al cuello si así se desea. Son muchas las celebrities que ya han apostado por los productos de esta marca, como Eugenia Silva, que tiene el modelo Olivia Poppy by Los Platos de Pan, ilustrado por Bárbara Pan Soraluce, Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Tamara Falcó o Adriana Carolina Herrera.

También la marca Salvador Bachiller cuenta con diseños de mascarilla-pañuelo. La firma tiene una serie de modelos de diferentes colores y estampados que arrancan en precios de 6 euros. Otra de las marcas que también apuesta por este tipo de diseños es Desigual, en la colección de Miranda Makaroff para la firma incluía un cubre-mascarilla estampado con una de las coloridas ilustraciones de la artista. En este caso, el accesorio requiere el uso de una mascarilla homologada debajo.

A nivel internacional, más allá de Olivia Palermo, son muchas las celebs que se han apuntado a esta tendencia. Sienna Miller por ejemplo, acaparó titulares al apostar por una mascarilla bufanda en una reciente salida, o Amber Heard y Johnny Depp, que lucieron este tipo de complementos en sus visitas al juzgado. No te pierdas nuestra galería con los mejores ejemplos de celebrities que se han apuntado ya a esta tendencia que, sin lugar a dudas, ha llegado para quedarse.