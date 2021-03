Tamara Falcó ya es oficialmente -ahora sí que sí- marquesa de Griñón. Es cierto que fue el pasado 7 de diciembre cuando se fijó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que comenzaba a ostentar el título que fue puesto en marcha allá por 1862 por la reina Isabel II, en favor de María Cristina Fernández de Córdova y Álvarez de las Asturias-Bohorques. Sin embargo, le faltaba un pequeño trámite para considerarse marquesa a todos los efectos: la carta de S.M. El Rey.

El primer lugar donde ha estrenado su flamante título nobiliario ha sido en ‘El Hormiguero’. La colaboradora se ha sentado en la silla y ha tenido que aguantar las bromas con buen tono de sus compañeros. Pablo Motos pedía que limpiasen todo y sillas porque llegaba «la marquesa», a quien recibió tocándole la flauta. Tamara Falcó explicó que había recibido la carta de Felipe VI el pasado miércoles a través de su jurista pero vía online: «Le ha llegado un email a mi abogado, que es el que se ha encargado de tramitar esto». Eso sí, en pocos días le llegará a casa la física con la rúbrica del monarca.

La hija del fallecido Carlos Falcó ha confesado que el texto es «muy emocionante» y que el título de marquesa de Griñón es muy especial para ella porque «es algo que me ha dejado mi padre y me hace mucha ilusión tenerlo». Tamara desveló que es nominativo de su progenitor: «Es el nombre con el que identificaban a mi padre y, al ser mujer, si algún día me caso, no podré pasar mi apellido, pero el título sí», explicaba.

El presentador valenciano sabía de antemano si había hecho algo para celebrarlo y lo contó en público: «Sí que hiciste algo para celebrarlo. Hiciste un buey de mar. Estás un poco obsesionada con la cocina y la comida, ¿no?», dijo en tono sarcástico. Las siempre divertidas Trancas y Barrancas quisieron sonsacarle si tenía algún privilegio respecto al resto y la colaboradora se lo tomó con humor: «El otro día el frutero me dio muy buena fruta porque es muy fan de Pablo», dijo refiriéndose a Motos.

La opinión de Tamara Falcó sobre la vacunación de las infantas

Ha sido sin lugar a dudas uno de los temas de la semana. La vacunación de las infantas Cristina y Elena para ir a ver a su padre a Abu Dabi. Un asunto que ha encendido la mecha de parte de la opinión pública y que ha llegado al plató de ‘El Hormiguero’.

Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Pablo Motos opinaron sobre este delicado tema y la hija de Isabel Preysler rompió una lanza en favor de las hijas del rey emérito: «Si les ofrecen una vacuna, que la cojan». Del Val no estaba en absoluto de acuerdo: «Yo creo que las infantas son republicanas. Son unas inconscientes que no saben el daño que le pueden hacer a su hermano o evidentemente se lo quieren hacer. Porque me parece impresionante. Ellas saben que esto va a trascender. No pueden decir: ‘Me lo ofrecieron y lo cogí’. No, son Infantas. Y ellas son de la Familia Real. La seguridad para ir allí la pagamos nosotros y cantidad de privilegios los pagamos nosotros», explicaba. «¿Qué privilegios? Si les han quitado todo», exclamaba Falcó. El tono de la conversación fue aumentando y Nuria Roca dio su opinión: «Llevan seguridad privada que pagamos todos. Lo pagas tú Tamara y lo pago yo. Esto es un tema que se debería debatir y tomar medidas».

La opinión más explayada la dio Cristina Pardo: «Ellos no son una familia normal y por tanto no pueden actuar como actuaría una persona normal que si ve a Abu Dabi y le ofrecen la vacuna y se la quiere poner se la pone. Estas personas tienen que tener un comportamiento ejemplar porque si ellas no respetan la institución nadie tiene por qué respetar la institución. Me parece del todo inoportuno que estas personas hagan algo así de tapadillo porque nos hemos enterado 20 días después. Y que esto trascienda la misma semana en la que hemos sabido que el rey Juan Carlos ha tenido que pagar más 4 millones de euros en una regularización fiscal a quien perjudica es a Felipe VI», argumentaba la periodista.

«Qué hay de no ejemplar en vacunarse si encima hay una vacuna más en España para otra persona», replicaba Tamara. A lo que Pardo le contestó: «Me parece más ejemplar la actitud que ha adoptado el Rey Felipe VI, que ha dicho que se vacunará él y su familia cuando le toque». Y ahí fue cuando Tamara Falcó estalló: «¡No se han colado en ninguna cola en España! Hay mucha gente que no lo ha respetado (…) ¡Que no se han saltado ninguna cola! Lo estáis comparando como si fuera ilegal cuando no le han robado la vacuna a nadie». Tamara Zanjó el debate diciendo que «hay unos enemigos tremendos contra la monarquía ahora mismo». Finalmente, era Pablo Motos quien tenía que poner paz entre sus colaboradores: «Podemos estar aqui así hasta Semana Santa».