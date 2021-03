“Ante las informaciones publicadas en la prensa sobre la vacunación de que he sido objeto, quiero efectuar la siguiente aclaración. Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos”. Con estas palabras justifican las infantas doña Elena y doña Cristina el haber recibido la vacuna china en un reciente viaje a Emiratos Árabes, donde han visitado en varias ocasiones al rey Juan Carlos.

Las hermanas de Felipe VI son las únicas integrantes de la familia del Rey junto al propio don Juan Carlos que ya habrían recibido la vacuna, a pesar de que en su caso no cumplen con los requisitos para ser consideradas como grupo de riesgo. Al parecer, el exmonarca fue el primero en recibir la dosis y le provocó una fuerte reacción -aunque dentro de los efectos secundarios- que le mantuvo unos días indispuesto. El padre de Felipe VI ha estado atendido por su médico de cabecera, Miguel Fernández-Tapia Ruano, que ha viajado con regularidad a Abu Dabi.

“De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido”, han explicado doña Elena y doña Cristina en el comunicado conjunto que han emitido. Poco después, la hermana de Felipe VI era vista entrando en su coche al recinto del palacio de la Zarzuela, aunque por ahora se desconocen los motivos concretos de esta visita, que bien podría tener que ver con los últimos acontecimientos.

Desde la Casa de S.M. el Rey , en consonancia con los principios de transparencia a los que hizo referencia Felipe VI en su discurso de proclamación, se han desmarcado de las acciones por parte de doña Elena y doña Cristina, que ya no forman parte de la familia real, sino que son familia del Rey. Fuentes oficiales han asegurado que tanto don Felipe como la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibirán la vacuna cuando llegue el plazo estipulado por las autoridades competentes. En este caso, ninguno de ellos forma parte de grupos de riesgo y además no se contempla por ahora que los menores sean vacunados, de manera que aún podrían pasar varias semanas hasta que Sus Majestades sean vacunados. No se ha especificado tampoco qué va a ocurrir con la reina doña Sofía, que por edad sí pertenece a los grupos de riesgo y debería ser vacunada en breve.

La vacuna que han recibido tanto las infantas como el padre de Felipe VI es la vacuna de Sinopharm, una vacuna de una única dosis que se está utilizando para inmunizar a la población de Emiratos Árabes y cuya conservación es más fácil que otras vacunas.

Esta nueva polémica para la familia del Rey llega apenas unos días después de que el despacho de abogados que representa al rey Juan Carlos haya confirmado que el exmonarca ha realizado una nueva regularización de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria. Un movimiento por parte del exrey que podría interpretarse como un deseo de aclarar la situación lo antes posible para poder regresar a España después de casi ocho meses instalado en Abu Dabi.