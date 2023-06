El secreto en forma de accesorio con el que Lady Di conseguía elevar sus looks primaverales

Con la llegada del verano, toca hacer cambio de armario para dar el máximo protagonismo a los looks estivales. Las prendas frescas y repletas de color comienzan a ser las principales cuando llega el mes de junio, aunque en ocasiones pueden resultar un tanto sencillas si no se combinan con unos buenos accesorios. Y es que, a veces aquello de «menos es más» cobra todo el sentido del mundo, razón por la que basta con llevar un pequeño complemento para dar un giro de 180 grados a cualquier outfit sin que sea ostentoso, simplemente haciendo uso de un accesorio que logre que un atuendo se perciba de una manera completamente distinta. Una serie de pequeños detalles que hacen que tu look se eleve a la máxima potencia con algo tan simple como un pañuelo.

Si algo ha quedado claro con el paso de los años es que los pañuelos no pasan de moda. Se trata de un accesorio que ha ido reinventándose y adaptándose a las nuevas tendencias temporada tras temporada, motivo por el que no resulta extraño que algunos rostros conocidos de la talla de Diana de Gales hayan hecho uso de ellos en alguna que otra ocasión. Es sabido que Lady Di era una gran amante de los pañuelos y no solo porque la sentaban como anillo al dedo, sino porque además dominaba a la perfección la técnica de lucirlos de forma impecable en cualquier ocasión. Es por ello que la que fuera esposa del rey Carlos los ha llevado de tres maneras distintas, siendo éstas las más imitadas en la actualidad y que LOOK ha recopilado con el objetivo de darte ideas si no sabes muy bien qué ponerte en tus vacaciones.

La primera de ellas es la de atar el pañuelo al cuello. Se trata de la forma más clásica de llevar este accesorio y una de las más seguras y sofisticadas para complementar cualquier outfit, ya sea extravagante o discreto. Con blusas, americanas, vestidos o incluso con camisas: todo vale a la hora de lucir el pañuelo atado al cuello al más puro estilo de la princesa Diana.

Otra opción es la de atarlo sobre la cabeza. La princesa de Gales sabía perfectamente cuáles eran los momentos idóneos para llevar un pañuelo que cubriera su cabeza, derrochando estilo en todos y cada uno de sus looks. Su secreto, a diferencia del de la Reina Isabel que era atarlo debajo de la barbilla, era cruzarlo y retirar los extremos sobre la espalda. Una alternativa que aportaba un toque casual a sus atuendos.

Por último, podría decirse que llevar el pañuelo hacia atrás es la manera más elegante. Se trata de una de las tendencias que no se ha dejado de ver en looks para bodas y eventos, aunque hay que decir que Lady Di ya lo llevó antes. La madre del príncipe Guillermo dominaba como nadie el arte de los pañuelos y los fulares sobre el cuello y sobre la espalda, convirtiéndose estos en una fórmula mágica para las situaciones más especiales y para dar vida a los vestidos con escote de palabra de honor.