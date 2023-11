El abrigo más increíble del Black Friday está en Mango Outlet y se está agotando

¡Ah, ya llegan las rebajas más esperadas! Por esto hay que tomar nota de aquellas prendas que hemos visto antes y ahora están en oferta. El abrigo más increíble del Black Friday está en Mango Outlet. ¡Corre, que se agota!

Largo, gris jaspeado o en negro, te hace una perfecta figura y lo puedes combinar con cantidad de prendas y lo llevas en muchas ocasiones.

Ofertón: el abrigo más increíble del Black Friday de Mango Outlet

Cuenta con un diseño estructurado, entallado, largo. Tiene solapas con cierre de botones. Además presenta manga larga, lleva forro interior y dos bolsillos delanteros.

Cuál es su composición

Diseñado en Barcelona, como la gran parte de prendas de Mango, el vestido está confeccionado en 44% acrílico, 36% poliéster, 20% algodón, siendo el forro de 100% poliéster. El vivo en 100% poliéster, con el forro de bolsillo en 100% poliéster.

Cómo podemos cuidar el abrigo más increíble para que dure más

Las prendas deben mantenerse en el tiempo para que perduren. Por esto la base es hacer caso a las etiquetas que son las que mandan, y si hay duda directamente se pregunta al fabricante.

En este caso, y según la web de Mango, es mejor no lavar, no usar lejía, debe plancharse max 110°c, limpiar en seco percloroetileno y no se puede usar secadora.

Combina con todo

Tener este abrigo es toda una suerte. ¿Por qué? Pues porque combina con cantidad de prendas, sea más informal o para una fiesta, va bien con todo.

Para combinar, en Mango Outlet hay cantidad de prendas. Es el caso de los jeans rectos con abertura lateral, que ahora tiene un precio de 9,99 euros en rebajas. Mientras que también tenemos el jersey de tacto suave con precio de 11,99 euros bien rebajado también.

Por otro lado, este abrigo se combina con botas de diversos tipos. La alta en tacón y piel de precio 59,99 euros, más baja, plana y hasta va bien con deportivas si lo que quieres es ir más cómoda a todos lados.

También va perfecto con bolsos de color flúor para así dar este toque de contraste en color con el abrigo en color gris. Sorprenden los pendientes entrelazados color plata de precio 5,99 euros en oferta.

En dos colores: gris y negro

El abrigo está disponible en dos colores. En blanco roto o gris, que es el preferido para los ambientes más otoñales y primaverales. Vas perfecta a todos lados con él.

Mientras que el color negro es el comodín, que realmente te podrás poner siempre y durante toda la vida si se conserva perfectamente, no se estropea, mancha y otros.

En oferta, compra más barato ahora

Este abrigo entallado está en oferta por lo que ya lo puedes tener antes de que sea tarde. Si el precio era de 129,99 €, luego se bajó a 103,99 €, posteriormente, a 59,99 € y en este momento, lo compras por 45,99 €. Es decir, un 65% de descuento.

Quedan pocas tallas, así que ves corriendo o bien pregunta en la tienda física. Además del black Friday en la web de Mango Outlet hay ofertas todo el año. Es todo un descubrimiento par tener desde pantalones, vestidos, faldas, jerséis o tops, siempre de temporada. Por lo que lo mejor es inscribirse en el newsletter de la web y ellos te avisan de las diferentes ofertas que hay en cada momento.

Siempre puedes hacer una selección, guardar en tu lista de la compra y luego darle a comprar cuando tengas varias prendas, pero cuidado ya que las ofertas pueden durar unos días, así que lo mejor es estar atenta y adquirirlo antes.

Tienes variedad, consulta envíos, precios, devoluciones y otros en la web.