6 pantalones de Zara, Mango y Sfera para no caer en los vaqueros de siempre: para ir a la oficina con estilazo

En la moda, los pantalones ocupan un lugar esencial dentro de cualquier armario. No solo son una prenda básica para el día a día, sino que también marcan estilo y reflejan la personalidad de quien los lleva. Con la llegada de la nueva temporada, tenemos los 6 pantalones de Zara, Mango y Sfera han lanzado diseños que combinan comodidad, versatilidad y elegancia. Desde los cortes más clásicos hasta los modelos de inspiración contemporánea, se adaptan tanto a la rutina laboral como a planes de ocio.

En esta selección se destacan cuatro propuestas muy distintas entre sí, pensadas para cubrir diferentes gustos y ocasiones. Por un lado, Zara apuesta por un pantalón bombacho satinado de aire sofisticado, mientras que Mango reinventa la estética setentera con un flare efecto piel. Por su parte, Sfera ofrece dos versiones muy atractivas: un pantalón ancho de cuadros con un punto atemporal y un pantalón chino efecto piel que conjuga modernidad y practicidad. A continuación, te contamos cómo son cada uno de estos modelos y por qué pueden convertirse en protagonistas de tu armario.

Los 6 pantalones de Zara, Mango y Sfera que te encantarán

Pantalón bombacho satinado de Zara

Zara propone un pantalón bombacho satinado (29,95 euros) que se convierte en la prenda ideal para quienes buscan un look diferente. Con tiro alto, pinzas en la cintura y bolsillos delanteros, su diseño aporta estructura y estiliza la silueta. La pernera abullonada, terminada en un puño con pliegues, le da un aire desenfadado pero elegante, perfecto para elevar un outfit sin necesidad de demasiados accesorios.

Este tipo de pantalón combina bien tanto con blusas ligeras como con tops ajustados, creando un contraste entre volumen y líneas sencillas. Para un estilo más formal, puede llevarse con tacones y una americana; para un look casual, con zapatillas y un jersey ligero.

Pantalón soft Nervio

Este modelo, de 22,95 euros, es de tiro medio y cintura con elástico. Con detalle de nervio delantero. Pierna ancha. Está confeccionado en 88% poliéster, 10% algodón, 2% elastano.

Pantalón flare efecto piel de Mango

El pantalón flare efecto piel de Mango (39,99 euros) es una propuesta con un aire retro que remite directamente a la moda de los años setenta. Con tiro medio, diseño largo y un corte acampanado en la parte baja, aporta un equilibrio perfecto entre modernidad y nostalgia. Además, cuenta con cinco bolsillos, trabillas y cierre con botón y cremallera, lo que le da un carácter versátil y urbano.

El efecto piel lo convierte en un aliado ideal para la noche o para looks más arriesgados. Combinado con una camisa blanca, resalta como prenda protagonista; con un top metalizado o un blazer estructurado, se transforma en un outfit ideal para una salida nocturna.

Pantalón recto crop tiro medio

Diseño largo. Diseño crop. Diseño recto. Tiro medio. Trabillas. Dos bolsillos laterales. Cierre delantero de botón, gancho y cremallera ocultos con tapeta. Disponible Plus. Combina con cantidad de prendas y no te lo puedes perder. Su precio: 29,99 euros.

Ancho de cuadros de Sfera: 6 pantalones

En el catálogo de Sfera encontramos un clásico reinventado: el pantalón ancho de cuadros (29,99 euros). Con pinzas en la cintura y bolsillos laterales, este modelo es un homenaje a la sastrería tradicional, pero con un corte moderno que lo adapta a la vida cotidiana. Los cuadros, atemporales y versátiles, vuelven cada temporada con fuerza, ya sea en abrigos, camisas o pantalones.

Este pantalón se puede usar tanto en la oficina como en salidas informales, dependiendo de cómo se combine. Un jersey básico y unas botas consiguen un look casual chic, mientras que con una blusa satinada y unos mocasines se convierte en un conjunto elegante. Los cuadros transmiten seriedad, pero también dinamismo, lo que lo convierte en una pieza que nunca pasa de moda.

Pantalón chino efecto piel de Sfera

El segundo diseño de Sfera es el pantalón chino efecto piel (39,99 euros), una prenda que aúna la elegancia de los chinos clásicos con la modernidad del acabado en piel sintética. Su corte recto, cierre frontal con cremallera y bolsillos delanteros lo hacen cómodo y fácil de combinar. Es una opción perfecta para quienes buscan un pantalón que pueda usarse tanto en el trabajo como en el tiempo libre.

Este modelo resulta ideal para quienes desean un estilo minimalista pero con un toque atrevido. Puede llevarse con camisas amplias, camisetas básicas o incluso con jerséis oversize, dependiendo del grado de formalidad que se busque. Al igual que el modelo flare de Mango, apuesta por el efecto piel, consolidando esta tendencia como una de las más fuertes de la temporada.

Según el Instituto Europeo de Diseño (IED), la clave de los pantalones contemporáneos está en su capacidad de “generar nuevas proporciones en la silueta”, algo que este modelo refleja a la perfección.