Aunque muchas veces ni lo pensamos, podemos arruinar nuestro cabello sin ser conscientes de ello. De hecho, tal vez pensamos que lo estamos cuidando bien o esa es nuestra intención, cuando en realidad es todo lo contrario de modo que repasamos a continuación 6 hábitos que pueden arruinar tu cabello y que es mejor evitar a toda costa.

6 hábitos que pueden arruinar tu cabello

Teñir, cortar, decolorar, secar con secador: todas estas son actividades que se utilizan para mejorar la apariencia, pero que pueden dañar tu cabello. Pero no son las únicas y de hecho existen otros hábitos que hacen que el pelo se vaya deteriorando poca a poco. Hábitos muy comunes que es mejor dejar de hacer si queremos que el pelo se vea sano y bonito.

-Omitir los cortes de pelo periódicos : cuando tienes el pelo largo, puedes pensar que no es necesario que los cortes. La verdad es que sí, tu cabello crece desde la raíz, pero las puntas de tu cabello son las que se dañan y requieren una atención especial. Es fundamental cortarlas cada dos o tres meses. Solo así podrás lucir un pelo bonito, libre de puntas abiertas y sin encrespamiento.

-Usar demasiado acondicionador : Los acondicionadores son para agregar humedad y no para hacer que tu cabello sea suave tal y como suele ser la creencia popular. Además puede que pienses pensar que hay que ponerlo en el cuero cabelludo, pero solo debe usarse para las puntas del cabello.

-Uso de demasiado champú seco : este producto provoca una acumulación residual en el tallo del cabello que puede apelmazar el cabello y causar un aumento de la inflamación. No está mal que lo uses de vez en cuando, o como una emergencia, pero un champú en seco no puede sustituir nunca al champú convencional que se usa con agua.

-Peinar el cabello cuando está mojado , es mucho más vulnerable y susceptible a romperse. Debes secarlos antes de peinarlo, asegurándote de comenzar en las puntas del cabello y trabajar hasta las raíces siempre manteniendo el secador a cierta distancia.

-Planchar el pelo húmedo : esta es la forma perfecta de quemarlo.

-Frotar el cuero cabelludo con demasiada fuerza : el cabello mojado es débil y más propenso a romperse, así que hay que ser suave al cepillar. Pero no solo esto, sino que existe también una técnica para limpiar tu cuero cabelludo de forma correcta. Frótalo desde la frente hasta la nuca, los costados y a lo largo de la línea del cabello en lugar de frotar agresivamente.