No hay nada peor que tener el pelo muy claro y dos espesas cejas negras. En general, para tener un resultado estético depurado, es recomendable buscar una armonía cromática. Por lo tanto, si has decidido cambiar el color de tu cabello, debes saber que también puedes cambiar el de las cejas y hacerlo además en casa con los pasos que os ofrecemos a continuación.

Cómo teñir las cejas en casa

Antes de ver cómo teñir las cejas en casa, paso a paso, debes saber que evidentemente por encima de los ojos no debes usar colores demasiado brillantes, sino suavizar tu color natural en un par de tonos.

Una vez sabes el color que debes elegir para poder teñirte las cejas en casa, debes comprar el tinte. Lo ideal es que te pongas en contacto con un minorista calificado y no uses el mismo producto que usas para su cabello. El cabello tiene una estructura diferente a la de las cejas y el tinte puede no ser efectivo. En cuanto a la coloración, hay que elegir uno o dos tonos más suaves que el natural o el color del cabello teñido para hacer que las cejas no destaquen tanto (ni tan poco), o el tono más cercano al del cabello.

Un último consejo, antes de aplicar el producto, unta la piel que rodea las cejas con una crema muy grasa o vaselina, para que el tinte no manche la piel.

Cómo aplicar el tinte sobre las cejas

El tinte debe aplicarse con un hisopo de algodón para tratar de ser lo más preciso posible, para extenderlo bien puedes ayudarte de un bastoncillo para oídos.

¿Cuánto tiempo se debe aguantar o esperar? En promedio tres minutos. Luego tienes que lavar el área y verificar cómo han quedado. Si no es del color deseado, puedes repetir la aplicación durante otros 3 minutos. ¿Hecho? Perfecto, en este punto también puedes definir la línea de la ceja con las pinzas.

¿Cuánto dura el tinte de cejas?

Las cejas no crecen como el cabello, pero el color tiende a desaparecer de todos modos. Además, el problema es el recrecimiento de otros pelos, que con su tono natural arruinarían la armonía de las cejas teñidas. Por tanto, debes pensar en teñirte las cejas todos los meses, sobre todo si tienes el pelo blanco o muy rubio.

Quizás por este motivo son muchas personas las que tras probar el tinte de cejas en casa, deciden apostar por otros métodos como la micropigmentación que es más efectiva y duradera.