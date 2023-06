Los 4 tratamientos clave para conseguir un cuerpo de cine este verano

El verano está a la vuelta de la esquina y la operación bikini ha comenzado para muchos. Conseguir lucir nuestra mejor versión y presumir de piernas al más puro estilo celebrity en Cannes es el sueño de cualquiera, y LOOK se ha puesto en contacto con toda una experta en lo que a modelar y cuidar el cuerpo se refiere. Ella es Lorena Suárez, Fundadora y Directora de MIMAthé Grupo Bienestar, compañía que engloba el centro médico estético MIMAthé (en Madrid), un centro formativo -Aula MIMAthé-, y la marca dermocosmética The Luxury Skin Company.

Como profesional de la estética y consciente de las prisas que les entran a muchos a estas alturas del año, lo primero que reseña Lorena es que «siempre estamos a tiempo de empezar a cuidar nuestro cuerpo» y reconoce que aunque la premisa de su clínica es que los cuidados –incluyendo una dieta sana y hacer ejercicio- sean una constante durante todo el año, los aparatos con los que cuentan hoy en día permiten «experimentar resultados en muy pocos días y pocas sesiones».

Con el festival de Cannes y los espectaculares looks de las invitadas que han paseado por la alfombra roja recientes en la retina, resulta inevitable buscar la manera de conseguir piernas de infarto al más puro estilo Irina Shayk. Y si bien es cierto que la forma física previa es la base más importante a la hora de conseguirlo, desde MIMAthé confirman que los avances técnicos y científicos pueden ser una grandísima ayuda a la hora de obtenerlas, señalando una serie de tratamientos que, combinados pueden lograr resultados increíbles. «Tratamientos combinados como BIOSLIMMING, INDIBA , LPG ENDERMOLOGIE y la MESOTERAPIA CORPORAL son un aliado fantástico en estos casos», aseguran antes de detallar en qué consisten todos ellos.

BIOSLIMMING es un tratamiento manual basado en la superposición de activos drenajes, lipolíticos y reafirmantes, lo que llamamos un 3 en 1, es un tratamiento manual basado en la superposición de activos drenajes, lipolíticos y reafirmantes, lo que llamamos un 3 en 1, acompañado de una técnica de aplicación y una envoltura que obtiene resultados a muy corto plazo : drena, reduce y reafirma.

INDIBA es un tratamiento indoloro que rejuvenece la piel consiguiendo una dermis mucho más firme y revitalizada con resultados inmediatos y acumulativos. Remodela el cuerpo y combate activamente la flacidez.

LPG es un tratamiento anti celulítico indoloro que reestructura el tejido conjuntivo activando la circulación sanguínea y linfática, favoreciendo la eliminación de desechos metabólicos. Moviliza las grasas instaladas mas rebeldes y combate la celulitis.

MESOTERAPIA es una técnica medicoestética que consiste en infiltrar medicamento a nivel de la dermis profunda directamente sobre la zona afectada (grasa localizada). Los resultados son sorprendentes desde la primera sesión. Es el complemento ideal para conseguir resultados muy rápidos junto a cualquier tratamiento corporal.

Precisamente este último es también el tratamiento más indicado, junto a los masajes linfáticos manuales, para combatir la retención de líquidos, uno de los males más comunes entre hombres y mujeres. Tal y como cuenta Lorena, «la hinchazón causada por la acumulación y retención de líquidos en el cuerpo es cada vez más frecuente en hombres y mujeres. No sólo en las extremidades, piernas y brazos, sino en rostro, abdomen y contorno de ojos».

Con toda esta información y la idea de mejorar no solo la figura sino la salud, la experta explica que en su opinión no existe un tratamiento estrella para lograrlo, ya que «según las circunstancias del momento los cuerpos pueden necesitar uno u otro en función de múltiples factores: mal descanso, una alimentación no adecuada, cansancio, estar con el periodo, viajar, pasar mucho tiempo sentada…».

Es por esto que, en su opinión se debería elegir un tratamiento «valorando a diario cómo viene la paciente, mediante la combinación de terapias dependiendo de la necesidad del cuerpo en el momento que lo vamos a trabajar». Algo que hacen desde MIMAthé, donde «unos días drenamos para eliminar retención de líquidos, otros días tonificamos, otros días combatimos más activamente la celulitis y de este modo estamos consiguiendo resultados fantásticos sin o programar algo sin sentido ni lógica».