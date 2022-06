El verano ya ha empezado oficialmente y aunque el calor comenzó hace ya unos días, la temporada de piscina está en pleno auge. Dos años después del comienzo de la pandemia, este es el primer verano que la situación se parece más a la ‘antigua normalidad’. Sin mascarillas y sin restricciones, tenemos más ganas que nunca de disfrutar del buen tiempo y de los días al aire libre. Algo que además favorece el cambio de hora, con jornadas más largas que permiten aprovechar el tiempo.

Con las piscinas ya abiertas y muchos pensando en la playa, es momento de ultimar los detalles para lucir espléndidos dentro y fuera del agua. Aunque es importante cuidarse durante todo el año, hay una serie de tratamientos que pueden realizarse a modo de puesta a punto. Eso sí, hay que tener en cuenta que la alimentación y el ejercicio físico son la base ineludible de la salud, de la belleza y para conseguir los mejores resultados de cualquier tratamiento médico estético.

Este digital ha contactado con los especialistas de la Clínica Menorca, que nos han comentado cuáles son las mejores opciones disponibles para este año. El Dr. Ángel Martín y su equipo de especialistas en Medicina Estética del centro médico han recomendado una serie de protocolos ideales para mejorar nuestro aspecto.

La celulitis es un problema estético que no se elimina ni con dieta ni ejercicio. Es necesario mantener el peso mediante buenos hábitos dietéticos y de actividad física y ser muy constantes con los tratamientos específicos. Tratamientos como la mesoterapia con productos homeopáticos, que consiste en infiltraciones de reafirmantes como el silicio. El Silicio Orgánico favorece la estimulación de los fibroblastos, la biosíntesis de fibras colágenas y elásticas, la regeneración de células epidérmicas y dérmicas, lo que combate la flacidez. Se necesitan aproximadamente cuatro sesiones seguidas y otras dos cada quince días.

La carboxiterapia se puede usar para el tratamiento de celulitis con componente circulatorio importante, para la flacidez y mejora de la piel y también para la disminución de grasa localizada, acompañando al tratamiento dietético y a la actividad física. Cuando está indicado, no presenta mayores efectos secundarios que la molestia durante el procedimiento y la posible aparición de hematomas que desaparecerán espontáneamente, por lo que hay que evitar la exposición al sol para evitar la aparición de manchas.

Se realizan infiltraciones mediante agujas finas y cortas conectadas a un aparato que suministra CO2 medicinal. Se recomiendan mínimo diez sesiones semanales y mantenimiento a largo plazo para evitar efecto rebote, según criterio médico. Comienzan a verse a partir del mes de tratamiento y además de mejorar la piel de naranja, actúa contra la flacidez.

Para la grasa localizada, la criolipólisis es una tecnología de enfriamiento avanzada que deshace la grasa de forma selectiva, no invasiva, no dolorosa, mediante un proceso natural que no daña la piel ni el tejido adyacente. Está indicada en personas de peso normal con adiposidades de grasa discretas. Al igual que en una lipoescultura, los resultados son permanentes si se mantiene el peso, por eso es importante que el paciente realice ejercicio moderado y lleve una dieta sana y equilibrada. En cualquier caso, con el tratamiento existe destrucción de adipocitos. Las células grasas eliminadas son absorbidas a través del metabolismo natural del cuerpo.

La Lipo Vaser® es una técnica innovadora para eliminar acúmulos de grasa localizada, mejorar la retracción de la piel y consigue una recuperación más rápida. Es muy precisa y actúa únicamente sobre los adipocitos, licua la grasa, no la destruye, para facilitar su extracción y permite esculpir al milímetro, consiguiendo un cuerpo más tonificado y atlético. Es perfecta para moldear todas las zonas del cuerpo donde se acumule la grasa: papada, barbilla, pecho, abdomen, brazos, espalda, caderas, glúteos, cintura, rodillas y tobillos.

La flacidez es otra de las grandes preocupaciones, pero también hay varias opciones de tratamiento. El Radiesse® (hidroxipatita de calcio, su principio activo) actúa como un andamio debajo de la piel, proporcionando la estructura perdida y estimulando la creación de colágeno de forma continua a partir de los veinte días de su implantación. Al ser un producto reabsorbible, se recomiendan sesiones cada seis meses.

Los hilos tensores de polidioxanona crean tejido de soporte de forma natural alrededor del hilo insertado, produciendo colágeno y fibroblastos que tensan y redensifican la piel, corrigiendo la flacidez. Los resultados son progresivos y naturales. Se puede ver el efecto definitivo a las tres semanas, mejorando continuamente y alcanzando la plenitud a los tres meses y duran aproximadamente un año.