4 secretos de la vitamina C para dar luz a tu piel

Sabemos que la vitamina C nos ofrece vitalidad por dentro y por fuera, y que la debemos tomar para fortalecer nuestro sistema inmune. Por esto en la piel también es todo un must que debemos tener en cuenta. Aquí te contamos los secretos de la vitamina C para dar luz a tu piel.

Sesderma explica que esta vitamina nos da un triple efecto antioxidante, antiarrugas y unificador del tono y esto ayuda a recuperar la jugosidad y vitalidad de la piel.

Antioxidante

Una de las acciones (y secretos) de la vitamina C para dar luz a tu piel es que tiene efectos antioxidantes y esto es lo mejor para acabar con los radicales libres y la oxidación. Y con ello devolver vida a la epidermis.

Sesderma da a conocer que entonces se convierte en la mejor aliada para devolver la luz a la piel, combatir los radicales libres y unificar el tono, cuando se quiere llevar a cabo una perfecta rutina antioxidante.

El poder antioxidante de este activo combate frente al daño y el envejecimiento prematuro por exposición al sol, contaminación o estrés.

Antiarrugas

La siguiente A y secreto (ahora a voces) de este nutriente es que tiene un poder antiarrugas importante y por esto la vemos presente en multitud de cremas antiedad que dejan la piel mejor y nada tirante.

Gracias a su efecto antiarrugas, incrementa la síntesis de colágeno y elastina para lograr una piel más firma y elástica.

Unificador del tono

Hay más cosas que puede hacer esta vitamina para nuestra piel. Sesderma nombra que también permite unificar el tono de la epidermis. Al parecer, su uso continuado unifica el tono y devuelve a la piel su vitalidad y luz natural.

“En Sesderma hemos desarrollado una completa gama de productos para el cuidado de la piel, que contienen el poder de la vitamina C. Al estar encapsulada en liposomas, permite una penetración más profunda y una liberación gradual del principio activo consiguiendo, por tanto, una mayor eficacia en el tratamiento y prevención del fotoenvejecimiento facial”, afirma el Doctor Gabriel Serrano, dermatólogo y fundador de Laboratorios Sesderma.

Así este nutriente tiene mayor capacidad de penetración en la piel que existe actualmente en el mercado.

Rutina antioxidante y despimentante

El cuarto secreto es que se aconseja una rutina antioxidante y despigmentante, y Sesderma propone cuatro de los productos que podrían considerarse como “un fondo de armario”, para recuperar la jugosidad y el brillo de la piel, así como mejorar la apariencia de las manchas y unificar el tono de la piel.