10 zapatos planos que arrasan en la web de Skechers

Si quieres ir más cómoda este verano, no te pierdas la colección de zapatos de distintos tipos y colores. te mostramos los zapatos planos que arrasan en Skechers.

Es una colección imprescindible. Donde destaca el calzado plano bonito y casual ideal para llevar a diario en la oficina y tus ratos de ocio. Pisadas aún más cómodas gracias a la amortiguación Memory Foam.

10 zapatos planos que arrasan de Skechers

El modelo Cleo Cup – Flower Winds no sólo es comodísimo, si no que también es transpirable y tiene un material con el que no sudarás. Su precio es de 70,00 €.

Para el verano, en el día a día, cuando quieras. es el modelo de zapatos Seager – Casual Party, que en color negro permite triunfar como nunca gracias a sus diversos detalles. En la web de Skechers no te la puedes perder, por 80,00 €.

En dos colores, tenemos el modelo On-the-GO Ideal – Sweetie, que en gris negro y rosa tendrás para toda la temporada y más. su precio es de 70,00 €.

Ya puedes andar sin miedo a que los pies sufran. El modelo On-the-GO Flex – Brilliance de skechers es uno de los más avanzados. Lo tienes en gris y no te lo puedes perder, además su precio es top por la cantidad de detalles que hay. 70,00 euros.

Disfruta de tu tiempo al aire libre con la comodidad y el frescor de la sandalia BOBS de Skechers™ Desert Kiss – Secret Picnic. Es la sandalia con tiras presenta una parte superior de lino y tejido elástico, y plantilla con amortiguación Memory Foam. La tienes por 55 euros.

En color rosa, el modelo BOBS Desert Kiss – Adobe Princess, CORAL, es uno de los más novedosos si hablamos de sandalias para llevar en el verano. Con todas las prestaciones de la marca, su precio es de 60,00 €.

Con el fin de andar por la ciudad o bien en terreno algo abrupto, tienes las Skechers Hyper Slide – Thriving que te sorprenderán por sus tiras y sus dos colores a elegir. Las compras en la web por 85,00 €.

Para tus fiestas veraniegas, las Meditation – Sweet Rock, en negro, o bien en otros colores, son lo más. marca estilo y comodidad, por sólo 45,00 €.

En color gris, la tienes para la playa y la piscina. Y también en tus salidas si quieres ir siempre más cómoda. es el modelo Meditation – Love Letter de 45,00 €.

Si se trata de destacar zapatos planos, en skechers hay varios modelos. Es el caso del DVF: Moon Keepers – Dazzle Walk. Lo compras por 80 euros.