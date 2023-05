Una joven cuenta el secreto que todas deberíamos conocer: no te volverán a doler los pies con los tacones

Las redes sociales nos han descubierto el secreto de una joven que todas deberíamos conocer, le diremos por fin adiós al dolor de pies por culpa de los tacones. TikTok es el lugar en el que aparece esta mujer que nos cambiará la vida para siempre. Especialmente si somos de ir siempre en tacones, con este sencillo truco que podremos aplicar siempre que sea necesario lograremos combinar estilo y comodidad. Toma nota del secreto mejor guardado por aquellas que siempre van con tacones, te sorprenderá el resultado.

No te volverán a doler los pies con los tacones gracias a este secreto

Le dirás adiós al dolor de pies por culpa de los tacones de la mano de un secreto que nos han revelado las redes sociales. La cuenta de TikTok de @lapaularro rápidamente ha viralizado un vídeo que ya llega al millón de visualizaciones, todo un récord para esta mujer que ha decidido contar uno de los secretos mejor guardados de las expertas en moda.

La misma autora del vídeo reconoce que: “Yo era la típica a la que le dolían muchísimo los tacones y evitaba ponérmelos, hasta que he descubierto este truco». Una confesión que la une a los millones de mujeres que cada día pasan por lo mismo y quizás con este truco también puedan decirle adiós al dolor de pies.

Lo primero que hace esta influencer es enseñar los tacones, para que no quede ninguna duda que se trata de un taconazo. A continuación, no duda en descubrir un pequeño secreto de marca, aunque ella ha mostrado una, hay muchas más que hacen productos similares. Según esta experta: “Lo primero es que os compréis esto, yo me compré la de Compeed, pero no se trata de marcas, se trata de que te eches algo que impida que las tiras del zapato te rocen”.

Una vez tenemos listas las sandalias y los elementos para evitar las rozaduras que literalmente pueden destrozarnos el pie y hacernos mucho daño, llega el gran secreto: «Para el dolor de la planta del pie, os recomiendo el ibuprofeno en rolón, es como un desodorante, pero para el pie y con ibuprofeno, te quita el dolor». Con este elemento se pondrá fin al dolor en la planta del pie que junto con las rozaduras acababan con nuestra sonrisa subidas a unos tacones. Le dirás adiós al dolor de pies con este truco.