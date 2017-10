El ‘escándalo Weinstein‘ es una afilada punta de lanza que está sirviendo para desenterrar otros muchos casos de acoso sexual -e incluso abusos en algunos casos- entre numerosos actores de la industria hollywoodiense. ¿El último ejemplo? El denunciado públicamente por Anthony Rapp contra Kevin Spacey. El actor de ‘Star Trek: Discovery’ era un adolescente y, de acuerdo con una entrevista concedida a ‘Buzzfeed News’, ambos se conocieron en 1986 en un evento relacionado con el éxito de las obras de teatro en las que participaban en aquella época cuando ocurrieron los hechos.

Rapp solo tenía 14 años, siendo el único joven presente, cuando en el apartamento de Spacey en Nueva York se desarrolló esta fiesta que terminó, supuestamente, en un abuso sexual contra su voluntad. Era tarde y Rapp se refugió en una habitación para ver la televisión a eso de las doce de la noche. Entonces, según su relato, Spacey entró en el mismo dormitorio, al parecer en estado de embriaguez, y se le echó encima con evidente intención de tener relaciones sexuales con él.

Rápidamente, el actor de ‘House of cards’ ha querido responder a esta historia a través de sus redes sociales: “Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado“, comparte en Twitter.

Además, el intérprete de ‘American Beauty’ ha querido aprovechar la coyuntura para reconocer que ha mantenido “relaciones tanto como hombres como con mujeres” y que, de hecho, ahora vive “como un hombre gay”, no sin antes afirmar que ha “amado y tenido encuentros románticos con hombres” a lo largo de toda su vida.